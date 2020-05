Off-White maakt accessoires gebaseerd op ... gatenkaas Liesbeth De Corte

06 mei 2020

12u21 0 Style Off-White is één van de hipste modemerken wereldwijd. Dat heeft het label onder meer te danken aan z’n ontwerpen en accessoires. Die zijn origineel, opvallend, en soms zelfs ronduit vreemd. Het laatste voorbeeld zijn een paar schoenen en tassen, die veel weg hebben van gatenkaas.

De laarzen en de handtas van Off-White waren voor het eerst te zien tijdens een modeshow in Parijs vorig jaar (toen de fashion weeks nog een zekerheid waren). Nu zijn de accessoires ook daadwerkelijk te koop.

Het gaat om cowboyboots, futuristische laarzen en handtassen gemaakt uit leer. Ze zijn verkrijgbaar in wit én in zwart, zijn allemaal voorzien van grote gaten en kosten een flinke duit. Zo start het prijskaartje vanaf 1050 euro en loopt het op tot 1250 euro. Zéér prijzig, zeker voor een handtas met gaten in, waar je niet eens met een gerust hart je portefeuille of smartphone in kunt opbergen. Met andere woorden: mooi, maar niet echt praktisch.

