Off-White geeft ook je interieur een make-over

14 augustus 2019

14u18

Het hippe streetlabel Off-White komt met een bijzondere collectie, genaamd HOME, naar buiten. Geen modelijn dus. Zoals de naam al verklapt, gaat het om allerlei decospullen om je huis mee op te vrolijken.

Het nieuws komt niet als een grote verrassing. Een tijdje geleden werkte Virgil Abloh, het creatieve brein achter Off-White, al samen met IKEA. De ontwerper maakte tapijten, kussens, een stoel, tafel, zetel en een klok voor het Zweedse merk. Die spullen liggen later dit jaar nog in de winkelrekken. Bovendien heeft Abloh nog architectuur gestudeerd. De creatieve duizendpoot weet dus wel ‘t een en ‘t ander over decoreren.

De gloednieuwe HOME-collectie voor Off-White bestaat uit drie categorieën: ‘CERAMICS’, ‘BED’ en ‘BATH’. Die namen spreken opnieuw voor zich. ‘CERAMICS’ bestaat uit servies, koffiekopjes, asbakken en zeepschaaltjes gemaakt van porselein. De ‘BED’-collectie gaat dan weer over lakens en een plaid, de ‘BATH’-lijn over handdoeken en een badjas.

Wie de stuks nu al wil kopen, zal een reisje naar Griekenland moeten boeken. Momenteel is de collectie alleen verkrijgbaar in een boetiekje op het eiland Mykonos. Vanaf zondag 1 september kan je de items ook kopen via de webshop. De prijzen variëren van $ 95 tot $ 635 (€ 85 en € 568).