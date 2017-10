Oeps! Jouw warme sjaal zit boordevol bacteriën Sophie Vereycken

We gaan er prat op dat we allemaal erg hygiënische mensen zijn. We nemen op regelmatige basis een douche, wassen onze kleren en geven op tijd en stond het huis een schoonmaakbeurt. En toch zijn er een aantal dingen die steevast de dans ontspringen. Want zeg nu zelf, wanneer was de laatste keer dat jij je sjaal nog in een sopje deed?

Met de winter die steeds dichterbij komt, is de kans groot dat jij je sjaal ook al hebt bovengehaald. Maar dat warme stofje voor je nek is in de eerste plaats één grote broeihaard voor bacteriën geworden. Geen nood: het is in een wip opgelost.



Wat heb je nodig? Babyshampoo en een grote kom water. Vul de kom met koud water en voeg enkele druppels shampoo toe. Ga met je hand door het water tot de twee zich mengen, en dompel vervolgens je sjaal in het mengsel onder. Laat ongeveer tien minuten weken, giet vervolgens het zeepwater weg en vul opnieuw met koel water. Kneed de sjaal zachtjes en draai hem rond in de kom. Dit herhaal je een paar keer totdat alle zeepresten zijn verdwenen. Giet al het water weg en duw de sjaal tegen de rand van de kom zodat je ook de laatste restjes water eruit perst. Leg deze plat te drogen op een glad oppervlak. Hetzelfde kan je uiteraard ook doen met mutsen en handschoenen.



Let op! Spoel de sjaal niet af onder de kraan, want dat kan de stof beschadigen. Ook hardhandig uitwringen is geen goed idee. Heb je een uitgebreide collectie sjaals? Dan was je ze best één voor één, om te vermijden dat ze kleur afgeven en je plots met een witte sjaal met blauwe plekken zit opgescheept.