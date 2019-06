Obama krijgt (weer) veel lof voor zijn hippe stijlkeuze Timon Van Mechelen

05 juni 2019

10u45 0 Style Tot 2 jaar geleden kon je Obama uittekenen in een strak pak. Nu hij niet langer president van de Verenigde Staten is, durft hij al eens wat meer casual stijlkeuzes te maken en die vallen in de smaak. In februari scoorde hij nog punten met zijn Tot 2 jaar geleden kon je Obama uittekenen in een strak pak. Nu hij niet langer president van de Verenigde Staten is, durft hij al eens wat meer casual stijlkeuzes te maken en die vallen in de smaak. In februari scoorde hij nog punten met zijn gepersonaliseerde bomber jacket , deze week trok hij dan weer hoge ogen in een hippe zwarte lederen jas.

Afgelopen zondagavond was Obama aanwezig op de tweede ronde van de NBA-basketfinale en voor die gelegenheid droeg hij een zwarte lederen jas, een dichtgeknoopt zwart hemd en een grijze jeansbroek. Volgens modekenners was hij daarmee helemaal “in de mode” en ook wij hadden het eerder al over de nieuwe trend in leren jasjes. Aanvullend op het al jaar en dag populaire motormodel - of in modetermen ‘perfecto’ - wordt namelijk ook de rechte leren jas weer vaker gedragen. Afgelopen modeweken nog te zien bij onder andere Versace, Marni en Dries Van Noten, ondertussen ook in de winkelrekken van de grote modeketens.

Die rechte leren jas heeft niet al te veel ritsen, flappen en details, maar valt net op door de eenvoud ervan. Een goed voorbeeld is het bruine leren jasje dat Leonardo DiCaprio draagt op de filmposter van ‘Once Upon a Time in Hollywood’. Of dat van Obama dus.

Lees verder onder de foto.

Zo hou je die leren jas in topvorm

Getriggerd om ook zelf een exemplaar in huis te halen? Om je leren jas in topconditie te houden, is het belangrijk om enkele stappen te ondernemen. Breng altijd eerst een beschermende laag aan, die regen en vuil tegengaat. Dit doe je met een beschermende spray of balsem die je kunt kopen in zowat alle supermarkten, drogisterijen en schoenenwinkels. Vuil kun je makkelijk verwijderen met een vochtig doekje. Gebruik in ieder geval geen chemische producten of zepen, die kunnen de kleur vervagen en net meer vlekken veroorzaken. Wie op dagen als vandaag buitenkomt en met een doorweekte jas zit, laat die daarna best drogen aan een kledinghanger. Om de zoveel jaar doe je er goed aan om de jas professioneel te laten reinigen en verzorgen.

Shoptips

We verzamelden hieronder een aantal exemplaren voor jullie ter illustratie. Tip: nieuwe leren jassen zijn niet goedkoop. Als je een krap budget hebt, is het zeker de moeite waard om langs enkele tweedehandswinkels te passeren. Je vindt er leren jassen in bulk, vaak voor minder dan 50 euro per stuk.

1/ Weekday, € 250, online en in de winkels te koop.

2/ Très Bien, € 750, online te koop.

3/ Mango, € 199,99, online en in de winkels te koop.

4/ Goosecraft, € 299,95, via de Bijenkorf.

5/ Levi’s, € 399,99, via About You.