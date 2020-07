Nu we zo goed als overal mondmaskers moeten dragen: zo hou je het comfortabel Nele Annemans

10 juli 2020

09u04 8 Style Het moet dan toch. Het Overlegcomité heeft alsnog beslist om Het moet dan toch. Het Overlegcomité heeft alsnog beslist om mondmaskers te verplichten in winkels, bioscopen, musea én bibliotheken. Met andere woorden: zo goed als overal. We delen alvast enkele tips om je mondkapje zo comfortabel mogelijk te dragen.



Kies voor een masker dat beter ademt. Zo zal het blauwe chirurgische masker het meest comfortabel zijn om te dragen. “Het traditionele chirurgische masker is een comfortabel maar ook redelijk performant masker dat redelijk goed (maar verre van perfect!) aansluit op het gezicht, mede door het ingebouwde metalen neusbruggetje”, zei Marc Van Ranst eerder in De Morgen. “Ze doen wat ze moeten doen, en dat is de eigen druppeltjes tegenhouden.” Toch meer fan van stoffen maskers omdat die duurzamer zijn? Kies dan voor zachte, fijngeweven stoffen zoals katoen en zijde. Die geven het minste ­wrijving en zijn het liefst voor je huid.

Zorg voor een back-up. Zweten in een mondmasker is niet alleen erg onaangenaam. Achter een mondkapje waar het warm en zweterig is, is het heerlijk vertoeven voor de bacteriën die puistjes veroorzaken. Wissel daarom regelmatig van mondmasker, zeker als het vuil is of je erin gezweet hebt. Bepaalde huidaandoeningen kunnen ook verergeren.

Time je mondmaskerpauzes. Als je alleen bent, mag je gerust even je mondmasker afzetten. Doe dat wel altijd met gewassen handen. “Wanneer mensen met niet-gewassen handen aan hun mondmasker prutsen of het aan- of uittrekken lopen ze meer risico om besmet te worden”, zei viroloog Steven Van Gucht in onze krant. Beperk die momenten dus zoveel mogelijk en ontsmet je handen goed als je het doet.

Pas je huidverzorging aan. “Wie makkelijk puistjes krijgt, kiest liever voor ­niet-comedogene producten”, vertelt Ingrid van Riet. “Meestal staat dat op de verpakking. Heb je hier en daar irritatie door wrijving? Dan kan je plaatselijk een rijke balsem ­aanbrengen die een beschermend laagje legt tussen je huid en de stof. Reinigen doe je het best met een neutrale cleanser met zo weinig mogelijk bestanddelen, om irritatie te beperken.”