Nu te koop: de kledingcollectie van ‘De Collega’s 2.0’ TVM

01 december 2018

16u18 0 Style Exact 40 jaar na de start van de legendarische reeks van Jan Matterne op de toenmalige BRT in 1978, wordt het concept van ‘De Collega’s’ nieuw leven ingeblazen met een langspeelfilm door Jan Verheyen. De film speelt vanaf 12 december in de bioscoop, maar in afwachting daarvan kan je nu alvast de kledingcollectie die modeketen Zeb maakte voor de film shoppen.

De 8 T-shirts bevatten elk een quote uit de film of een collega-cliché waarin velen zich vast zullen herkennen. Zo is er de quote ‘Da’s Kracht’ – de slogan voor teambuilding – waarmee afdelingshoofd Alexander (gespeeld door Steve Geerts) zo graag een geforceerde synergie binnen zijn team wil creëren.

Of die met #durfrijpevrouwtezeggen, gebaseerd op de onverschillige en vastbenoemde directrice van het team, een glansrol voor Veerle Dobbelaere. Of ga voor #sexysurvivalbitch, gemaakt naar het typetje dat Tatyana Beloy vertolkt. Verder zijn er ook T-shirts beschikbaar met #zoekhetdanop, #dakanmorgennog, #wieheefthetnietjesmachien of #iemandnekoffie op.

De T-shirts zijn nu verkrijgbaar in de winkels van Zeb en online.