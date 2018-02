Nu ook Patrick Demarchelier, modefotograaf en favoriet van prinses Diana, beschuldigd van misbruik Timon Van Mechelen

20 februari 2018

11u18 0 Style Modefotograaf Patrick Demarchelier ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksuele intimidatie en wangedrag. De 74-jarige Fransman zou modellen betast hebben en naaktfoto’s van tienermeisjes hebben genomen. Condé Nast, uitgever van onder andere Vogue en Glamour, zet de samenwerking met hem voorlopig stop.

Patrick Demarchelier is één van de bekendste modefotografen ter wereld. Het lijstje van grote namen die al voor zijn lens postvatte, is dan ook schier oneindig. Van Angelina Jolie en Madonna tot Kate Moss en Kim Kardashian. Hij is verantwoordelijk voor talloze Vogue-covers, maar werkte ook al voor andere grote bladen als Harper’s Bazaar, Rolling Stones, Vanity Fair en Allure. Hij verwierf wereldfaam dankzij de foto van prinses Diana waarop ze in een strapless jurk met tiara op haar hoofd poseerde. Demarchelier wordt kortom erg gerespecteerd binnen de modewereld, tot nu dan.

Het artikel gaat verder onder de foto.

In de Amerikaanse krant The Boston Globe beschuldigen zes modellen en een assistente hem namelijk van seksueel wangedrag. Hij zou hen betast hebben. De assistente vertelde dat ze uiteindelijk op zijn avances inging uit schrik dat ze anders haar baan zou verliezen. “Ik herinner me nog verschillende fotoshoots met jonge tienermeisjes, waarbij Patrick zijn medewerkers naar huis stuurde, en we de dag erna naaktfoto’s van de meisjes aantroffen in zijn donkere kamer.”

Demarchelier zelf ontkent de beschuldigingen en noemt ze zelfs belachelijk. “Modellen raken gefrustreerd als ze geen werk meer hebben en verspreiden dan maar leugens,” aldus de fotograaf. Uitgever Condé Nast heeft de samenwerking met hem alvast stop gezet.

Bruce Weber, Mario Testino en Terry Richardson

Demarchelier is overigens niet de eerste gerespecteerde modefotograaf die beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Bruce Weber (71) en Mario Testino (63) kwamen vorige maand nog in opspraak rond misbruik. Weber zou tijdens een fotoshoot in december 2014 aan model Jason Boyce gevraagd hebben om zich uit te kleden, hem aangeraakt hebben en hem verplicht hebben om hem te kussen. Verschillende andere mannelijke modellen en assistenten hebben in de The New York Times dan weer getuigd dat ze onder andere moesten toekijken hoe Testino voor hen masturbeerde, ook moesten ze ongewenste betastingen ondergaan. Condé Nast schorte ook toen de samenwerking met de twee op.

In oktober zette Condé Nast de samenwerking met die andere topfotograaf Terry Richardson (52) ook al stop, na tientallen aantijgingen over seksueel wangedrag.