Nu mondmaskers op veel plaatsen verplicht zijn: met de tips van onze styliste houd je het fashionable

Style Sinds dit weekend is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkels, bioscopen, musea en bibliotheken. Met andere woorden: wie de mondmaskers tot nu toe vermeden had, kan er nu niet meer omheen en zal zich een exemplaar moeten aanschaffen. Echt comfortabel en mooi zal dat nooit zijn, maar je kan het wel een beetje fashionable houden. Styliste Sarah Roelstraete vertelt ons welke soorten modebewust zijn en welke modellen het best bij jouw gezicht passen.

First things first: bij het dragen van een mondmasker is het belangrijk om de juiste stof te kiezen. Ga voor zachte, fijngeweven stoffen zoals katoen en zijde. Die geven het minste ­wrijving en zijn het liefst voor de huid. Je kan ze natuurlijk zelf maken, maar wie niet zo handig is met naald en draad hoeft niet te panikeren: heel wat modemerken en ontwerpers zijn intussen al op de kar gesprongen en bieden nu mondmaskers aan. Bij BV’s als Eline De Munck en Véronique Leysen kan je bijvoorbeeld al een exemplaar op de kop tikken, weliswaar met logo van hun bedrijf erop, maar ook op webshops als Zalando of de Bijenkorf strik je hippe(re) exemplaren. En dan zijn er nog de talloze Handige Hannahs die hun zelfgemaakte maskers aanbieden op Facebook of Instagram.

Aan het aanbod zal het dus niet liggen, maar dat op zijn beurt wel voor wat keuzestress zorgen: moet je voor een print gaan? Sta je met een rechthoekig mondkapje of eerder met een andere vorm? En bega je een gigantische ‘fashion faux pas’ als je toch een chirurgische exemplaar wil dragen? Styliste Sarah Roelstraete weet raad. “Ik hoop dat we er niet voor eeuwig mee opgescheept zitten, maar in tussentijd zijn er gelukkig genoeg mogelijkheden om een mondmasker met gevoel voor stijl en persoonlijkheid te dragen.”

De drie basic maskers

Heb je gewone chirurgische maskers in huis? Ze doen wat ze moeten doen en afschuwelijk zijn ze niet. Maar Sarah vindt ze doodsaai. “En het doet echt denken aan een ziekenhuisomgeving. Fijn dat ze veilig zijn, maar nog een tikkeltje creativiteit erbovenop maakt het dragen van een masker aangenamer.” Van de face shields, een gezichtsscherm dat je met een band rond je hoofd vastmaakt, is ze dan meer fan. “Visueel vind ik dit persoonlijk wel leuke maskers”, zegt Sarah. “Omdat ze transparant zijn, zijn ze niet storend terwijl je ze draagt en zien ze er ook heel neutraal uit. Plus, je verliest de expressie in je gezicht niet.” Let wel: de schermen worden als minder veilig gezien dan de mondmaskers. En hoe scoort het herbruikbare masker van de federale overheid dat verdeeld wordt via apothekers? Zo’n grote witte lap stof op je gezicht is niet optimaal volgens Roelstrate. “Het lijkt bijna alsof je een verband op je gezicht hebt”, zegt Sarah. “En zo belanden we weer bij het ziekenhuisgevoel. Zo’n wit masker is ook erg in your face – figuurlijk dan – en breekt je gezicht in twee harde vlakken. Gelukkig definieert de puntige vorm je gezicht nog wat. Maar een masker in een kleurtje is toch veel leuker.”



7 essentiële keuzetips

Niet zo geprikkeld door de basics? Er zijn gelukkig een heel pak stijlvollere mondmaskers op de markt, in alle kleuren, prints en vormen die je kan afstemmen op de rest van je outfit. Met de onderstaande tips kies je een exemplaar dat bij jou past.

1. De juiste vorm voor jouw gezicht

“Heb je een rond gezicht? Dan zijn de puntigere maskers mooi, want die kunnen je gelaat wat vorm geven. Heb je een hoekig gezicht? Dan is een masker met rondere vormen een goed idee, dat geeft je een zachtere uitstraling. Niet-rechthoekige maskers, zoals hierboven bij Véronique Leysen, hebben ook iets meer een creatief ‘accessoiregevoel’, omdat ze door hun vorm minder op de chirurgische maskers lijken.”

2. Beken kleur

Kleur maakt alles leuker, ook mondmaskers. Om een kleur te selecteren die bij je past, kan je eerst nagaan of je een warm of koel type bent. Draag je vaak gouden juwelen of outfits in warme tinten als oranje of rood, dan zal een masker in een warmer kleur ook mooier staan bij jouw huidskleur en ogen. Trek je vaak zilver of outfits met tinten als blauw of groen aan, dan staat een masker in een koele kleur je beter. “Kijk eens welke bovenstukken er in je kast hangen. Die zitten dicht bij je gezicht, dus die kleuren zullen ook flatterend zijn voor een mondmasker”, tipt Sarah. Te bleke kleuren, zoals nude of beige, raad ze niet aan. “Die doen je gezicht gewoon verdwijnen.”

Graag een mondmasker in een trendkleur? “Lila en roze in alle tinten zijn heel hip. Koraal ook, en dat staat heel mooi bij een zongebruinde huid. Grijs is populair, maar misschien een tikkeltje saai. Fluokleuren scoren ook in de mode, maar die zou ik niet aanraden voor een mondmasker: te hard.”

3. Een print geeft nog meer persoonlijkheid

Een printje laat je mondmasker net iets meer opvallen en geeft het karakter. “Hippe prints deze zomer zijn polkadots, zomerse ruitjes, tropische patronen en jungleprints. Denk aan grote bladeren of luipaardvlekken”, tipt Sarah. Met een mondmasker in zo’n print scoor je modepunten. Denk wel even na over hoe je het combineert met de rest van je outfit. “Een masker met ruitjes zou ik niet bij een bloes met een luipaardprint dragen”, vertelt Sarah. “Motiefjes mixen kan, maar blijf dan in dezelfde sfeer. Tropisch met tropisch, grafisch met grafisch.” Ook erg mooi: een mondmasker met een opvallende print combineren met een sobere outfit. Zo laat je je mondmasker spreken en krijgt het nog meer de allure van een accessoire.

4. Geef je mondmasker meer persoonlijkheid

Het internet barst ondertussen van de ideeën om je mondmasker mee te pimpen. “Ik zag bijvoorbeeld iemand die de lintjes aan het mondmasker verving door sjaaltjes en het zo rond haar hoofd knoopte. Zo wordt het opnieuw meer een accessoire”, zegt Sarah. “Je kan je stoffen masker ook persoonlijk maken met leuke opstrijkpatches of de lintjes pimpen met pareltjes of strasssteentjes.”

5. Stem af op je outfit ...

“Ik houd altijd rekening met de stijl van de rest van mijn outfit wanneer ik een mondmasker kies”, zegt Sarah. “Een romantische outfit combineer ik bijvoorbeeld niet met een grafisch masker, wel met een mondkapje met een bloemenprint of in een zachte kleur. Draag ik iets sportiefs of funky, dan kan een masker in een felle kleur of met een grappige quote bijvoorbeeld weer wel.”

6. ... en stem af op de gelegenheid

Je kan gerust hetzelfde mondmasker dragen op je trip naar de supermarkt en je date in de cinema. Maar leuker wordt het toch wanneer je voor feestelijkere gelegenheden ook een feestelijker masker kan bovenhalen, tipt Sarah. “Mijn effen roze masker draag ik wanneer ik ga winkelen. Maar wanneer ik naar het museum ga, draag ik mijn masker van linnen of dat met kanten borduursels. Die ogen net iets chiquer en geven me een fijner gevoel.”

7. Leuk het op met haaraccessoires

Grote haarclips zijn - net op tijd - terug van weggeweest. “Het ziet er heel leuk uit wanneer je die grote haarclips door de elastieken van je mondmasker haakt en je mondmasker zo aan je hoofd vastmaakt”, zegt Sarah. Je draagt een paar extra accessoires en verlost je oren zo ook van die irritante elastiekjes. Het internet bedacht trouwens een hele reeks hippe haarstijlen mét mondmasker, inclusief leuke hacks met bandana’s of dotjes.

Sarahs favoriete maskers du moment

Roelstrate heeft zelf een handvol opties in huis, zodat ze haar masker kan afstemmen op haar outfit, mood en de gelegenheid. “Ze zijn ook allemaal van Belgische makelij”, vult ze aan. “Belgische ontwerpers springen echt creatief om met de mondkapjes en hen steunen in deze crisistijden is belangrijk.” Een overzicht van haar favorieten:

“Queen Lord Jord maakt er leuke”, tipt Sarah. “Hij is een jonge ontwerper die oude stoffen recycleert tot nieuwe items. Zijn eenvoudige, monochrome maskers zijn ook perfect voor mannen. Maar hij ontwerpt er eveneens stijlvolle met emoji’s. En in samenwerking met de wenskaartontwerpers van Kaart Blanche creëerde hij maskers met hilarische opschriften en prints: eentje met rolletjes toiletpapier, eentje met de quote ‘stay safe, stay cute’. Met zo’n grappig ontwerp vind je het instant minder erg om een masker te dragen.”

De maskers van Eva Janssens liggen ook in Sarahs accessoirelade. “Zij ontwerpt normaal bruidsmode en dat is te zien aan haar mondkapjes. Die zijn heel elegant en vrouwelijk, heel fijn afgewerkt met kanten bloemenborduursels en van prachtig linnen gemaakt. Zo’n linnen masker is trouwens extra aangenaam op een warme dag en kan perfect op een feestelijkere gelegenheid.”

“De mondkapjes van The Mobile Make-Up Bar zijn dan weer vrouwelijk en heerlijk speels”, vervolgt Sarah. “Visagiste Florence Teerlinck zat even zonder werk en kwam zo op het idee om haar eigen maskers te laten maken, met grote rode lippen erop geborduurd.”