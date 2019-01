Nu bont uit de mode is, richt PETA zijn pijlen op wol Timon Van Mechelen

15 januari 2019

14u46 0 Style Van Gucci en Michael Kors tot Jean Paul Gaultier en Versace. Modemerken kondigden in 2018 massaal aan geen bont meer te gebruiken in hun collecties, tot grote tevredenheid van dierenrechtenorganisatie PETA. Zij richten door de tanende populariteit van bont daarom hun pijlen nu op wol. Minstens even dieronvriendelijk, aldus de organisatie.

Hoewel er voor wol geen dieren op dezelfde manier moeten afgemaakt worden als voor bont, passen schapenscheerders volgens PETA minstens even gruwelijke technieken toe om de dieren te ontdoen van hun wol. “Ze worden geslagen, mishandeld en zelfs gemarteld en dat gebeurt veel meer dan je zou denken. Dit gaat dan ook niet over wanpraktijken op één of twee slechte boerderijen, het is een systematisch probleem dat bijna overal voorkomt,” aldus Ashley Byrne van de dierenrechtenorganisatie.

PETA heeft daarom enkele campagnes gelanceerd tegen modeketens zoals Forever21 om de verkoop van wol te stoppen. Ze hebben aan het Britse dropje Wool ook gevraagd zijn naam te veranderen naar ‘Vegan wool’ als statement tegen dierenmishandeling en ze publiceerden 11 exposés waarin aangetoond wordt hoe de dieren gepijnigd worden voor hun wol.

In 2016 kon de organisatie al geheime beelden maken van wantoestanden bij schapenscheerders in Australië, wat toen tot een aantal veroordelingen geleid heeft. Maar PETA schakelt ook celebs in om het bewustzijn rond deze problematiek te vergroten. Eerst was er de advertentie met de slagzin ‘Wol: de naakte waarheid’ waarbij het Poolse model Joanna Kups in haar blootje poseert met een bebloed schaap in haar handen. Daarna ging ook actrice Alicia Silverstone uit de kleren voor een campagne genaamd ‘Ik ga nog liever naakt dan wol te dragen’. Vorig jaar was Joaquin Phoenix het gezicht van de campagne tegen wol. Hij poseerde - helaas - niet naakt, maar was te zien in een veganistisch kostuum tussen een aantal schapen. Zijn boodschap? “Wreedheid staat mij niet. Laat wol alstublieft achterwege”.

“De enige manier om de voortdurende mishandeling aan banden te leggen, is door mensen bewust te maken van wat er gebeurt. Niet controverse of kritiek is de grootste vijand van de dieren, wel erover zwijgen’, aldus Elisa Allen, de Londense PETA-directeur.

Alternatieven

Allemaal goed en wel natuurlijk, maar wat is dan het alternatief voor wol? Kasjmier of net synthetische stoffen zoals polyester? “Op vlak van kwaliteit komt alleen kasjmier (wol van de kasjmiergeit) in de buurt van wol en dat is nog schaarser,” vertelde professor textielkunde Paul Kiekens (Universiteit Gent) aan De Morgen vorig jaar. Een ideaal alternatief bestaat volgens hem helaas nog niet. “Wol heeft veel voordelen, zoals een verwarmend en afkoelend effect, zachtheid en elasticiteit. Dat synthetisch nabootsen is nog niet gelukt. Synthetische stoffen zijn daarnaast trouwens ook erg belastend voor het milieu. Recycleren (tweedehands kopen) is het beste wat je kan doen.”