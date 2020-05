Nu Belgische Special Olympics niet doorgaan: steun de atleten door de #SpecialThanks-sokken te dragen Stéphanie Verzelen

13 mei 2020

15u50 0 Style Door het coronavirus kunnen de Nationale Spelen van Special Olympics Belgium dit jaar niet doorgaan. Om de atleten en de organisatie een hart onder de riem te steken, lanceert schoenenmerk BENT nu de #SpecialThanks-sokken, te koop in hun winkels en online. Heel wat BV's en bekende topsporters werden op social media al gespot met de kousen.

De Nationale Spelen van de Special Olympics Belgium zijn normaal hét sportieve hoogtepunt van het jaar voor meer dan 3.400 atleten met een verstandelijke beperking. De Spelen willen Belgen bewust maken dat zulke atleten respect en waardering verdienen, en dat het taboe op verstandelijke beperkingen doorbroken moet worden. Maar dit jaar kunnen ze door de verspreiding van het coronavirus niet doorgaan.

BENT lanceert daarom #SpecialThanks-sokken ten voordele van Special Olympics Belgium. Vorig jaar bezocht BENT de Nationale Spelen en maakte er kennis met de gepassioneerde atleten en vrijwilligers. “Toen groeide bij ons het idee om ook ons steentje bij te dragen”, vertelt Jan Driegelinck, CEO van BENT.

Extra ‘Special’

Een deel van de opbrengst van de #SpecialThanks-sokken zal ingezet worden om mensen met een verstandelijke beperking aan het sporten te krijgen en sportmateriaal te bezorgen. En om in de toekomst opnieuw sportevenementen te organiseren. “Het doet deugd dat bedrijven tijdens deze grillige periode ons een hand toereiken”, vertelt Zehra Sayin, CEO van Special Olympics Belgium. “Heerlijk om te zien hoe mensen met trots de #SpecialThanks-sokken dragen en de organisatie zo in de schijnwerpers zetten.”

Koen Wauters, Erika Van Tielen, Kevin Janssens, illustratrice Eva Mouton en topsportsters Tessa Wullaert en Yanina Wickmayer hesen hun voeten al in een paar ‘extra Special’-sokken om de atleten van Special Olympics Belgium te steunen. De collectie is er zowel voor mannen als vrouwen en voor sportievelingen als bankliggers, met standaard kousen, sportkousen en sokken voor sneakers en footies in zwart, wit en donkerblauw.

De #SpecialThanks-sokkencollectie is vanaf vandaag verkrijgbaar in alle BENT-winkels en in de webshop.