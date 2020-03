Nu alle nagelsalons verplicht moeten sluiten: onze expert legt uit hoe je zelf je gellak verwijdert Valérie Wauters

28 maart 2020

10u03 3 Style Die mooie gellak die ervoor zorgt dat je vingers er altijd perfect verzorgd uitzien? Die ziet er na enkele weken quarantaine net iets minder florisant uit. Wij vroegen aan nagelstyliste Elke Tuteleers hoe je die eens zo mooie gelpolish er thuis zelf afhaalt.

Nu alle nagelsalons verplicht de deuren moeten sluiten door het coronavirus, betekent dat meteen ook dat je maandelijkse afspraak bij je nagelstyliste niet meer doorgaat. Zien jouw nagels er inmiddels meer als onverzorgde klauwen uit? Dan is het tijd om het heft in eigen handen te nemen. Elke Tuteleers, nagelstyliste bij nagelsalon/groothandel Polished geeft tekst en uitleg.

“Of je zelf op een makkelijke manier je gelpolish kan verwijderen, hangt vooral af van welk merk of product er op jouw nagels werd gebruikt”, zegt Elke. “Het allereerste wat ik dan ook zou aanraden is om je eigen nagelstyliste even te contacteren. Zij kan jou immers het best bijstaan met hoe je jouw nagels juist aanpakt.”

“Een tweede tip is om je nagels goed kort te vijlen met een kartonnen vijl. Sla vooral niet aan het knippen, want dan is de kans groot dat je nagels zullen barsten. Gebruik ook geen metalen vijl. Deze zijn niet echt geschikt om een kunstnagel te vijlen én er ontstaat veel sneller hittevorming bij het vijlen. Een kartonnen vijl is dus the way to go. Wat ikzelf (en vele nagelstudio’s met mij) aanbied, is dat je als klant kostenloos een vijltje mag komen oppikken. Indien je nagelstyliste dat niet gratis doet, zal je bij haar waarschijnlijk wel goedkoper een vijl kunnen kopen dan dat je dat in een gewone webwinkel doet.”

Kan het je weinig tot niets schelen dat je nagels een stevige uitgroei vertonen? Weet dan dat ze door die uitgroei ook extra kwetsbaar worden. “Hoe groter de uitgroei, hoe korter je je nagels zal moeten vijlen”, weet Tuteleers. “Er ontstaat immers een soort van hefboomeffect door het extra gewicht van je nagels eens deze voorbij je vingertoppen groeien. Stoot je dan met je vingers ergens tegen? Dan loop je het risico dat je nagellak door dit hefboomeffect bruusk van je nagel gerukt wordt, met alle gevolgen van dien.”

Bezint eer ge begint

Wie op het internet naar goede raad zocht om die gellak er weer af te krijgen, zag vast al eens de tip passeren om de toplaag van de gellak met een vijl te verwijderen. “Begin daar alsjeblieft niet zelf aan”, waarschuwt Elke. “Het is voor beginnende nagelstylistes al behoorlijk moeilijk om te weten tot waar je mag vijlen, laat staan voor iemand die dit nog nooit gedaan heeft. Je kan door bovenop je nagels te vijlen jezelf behoorlijk bezeren of je nagels zwaar beschadigen. Bovendien zal een volgende set kunstnagels veel minder goed hechten wanneer je nu, door zelf aan de slag te willen gaan, een fout maakt bij het vijlen.”

Heb je je nagels kort gevijld? Dan zit je natuurlijk nog steeds met een behoorlijke uitgroei opgescheept. “Die kan je altijd proberen wegwerken met een laagje gewone nagellak. Natuurlijk zal je een kleine bobbel op je nageloppervlak zien waar je nagel overgaat in de gel, maar dat is nog altijd veel minder lelijk dan een stel ver uitgegroeide nagels”

Wie z’n kunstnagels kost wat kost zelf wil verwijderen, kan daarnaast ook aan de slag met aceton. “Bepaalde soorten gellak kunnen afgeweekt worden”, weet de nagelstyliste. “Voor je daaraan begint moet je sowieso wel even naar je nagelsalon bellen om te weten wat er op je nagels zit. De ene soort gellak gaat er immers wel af met aceton, de andere niet. Gelnagels vallen bovendien niet te verwijderen met aceton, maar acrylnagels dan weer wel.”

Afweken doe je zo:

1. Steek je nagels thuis niet in een badje met aceton. Je hangt dan de hele tijd boven de acetondampen, en daar wordt niemand gelukkig van.

2. Doordrenk een wattenschijfje met aceton en knip het door, zodat je vier driehoekjes verkrijgt.

3. Leg 1 driehoekje bovenop je nagel en wikkel je vingertop vervolgens in met aluminiumfolie. Herhaal voor al je vingers.

4. Laat de aceton 10 à 15 minuten inwerken en haal dan de aluminium en het wattenschijfje van je vinger.

5. Verwijder de stukjes gelpolish die makkelijk loskomen, laat de rest nog even zitten. Probeer vooral de gelpolish die nog aan je nagel gehecht is niet los te wrikken of je zal je nagel beschadigen.

6. Herhaal stap 3 tot 5 tot al je gellak is verwijderd. Je hebt nu tijd genoeg, gebruik deze om in alle rust je gellak te verwijderen.