Nostalgie troef dankzij nieuwe 'Polly Pocket'-kledinglijn Liesbeth De Corte

15 augustus 2018

15u28

Bron: Vogue 0 Style Het populairste speelgoed uit de jaren 90? Dat zijn zonder twijfel de pastelkleurige doosjes van Polly Pocket. En als je weet dat zo goed als alles uit de nineties weer hip is in het modewereldje, is het geen verrassing dat de minuscule poppetjes en huisjes ook een comeback maken, en dat in de vorm van een kledinglijn.

De comeback van Polly Pocket vertaalt zich in een samenwerking tussen speelgoedfabrikant Mattel en Mimi Wade. Concreet brengt de Britse ontwerpster een capsule collectie uit die gebaseerd is op het speelgoed. Je kan je verwachten aan een slipdress, een schattige babydoll-jurk, T-shirts met kant en een reeks juwelen die gemaakt zijn met sieradenontwerpster Vicki Sarge.



Artikel gaat verder onder de foto.

"Alle prints heb ik zelf met de hand getekend, en de tekeningen an sich zijn gebaseerd op mijn interpretatie van Polly Pocket", vertelt Wade aan Vogue. Ze voegt daar nog aan toe dat elk sieraad een ietwat kinderlijke look heeft, ook al zijn ze gemaakt van barokparels, Swarovski-kristallen, zijde, fluweel en kant. "Ik wilde dat ze eruit zouden zien als de plastic sieraden die je droeg als kind én de echte juwelen die je stiekem paste in de slaapkamer van je oma."

Verder geeft Wade ook toe dat het voor haar een meisjesdroom is die uitkomt. "Ik was als kind al gefascineerd door Polly Pocket", zegt ze nog in een persbericht. "Mijn favoriete hobby was mijn droomhuis ontwerpen, geïnspireerd op de vele Polly Pocket-doosjes: het paddenstoelen huisje waar een fee in woonde, de stal met de cowgirl, de schelp waar een zeemeermin in leefde of het restaurant met de serveerster."

De lijn wordt vrijdag 17 augustus exclusief voorgesteld in Selfridges in Londen, maar zal ook online te koop zijn.

