Nordstrom gaat ook tweedehandskledij verkopen LDC & SO

29 januari 2020

11u37

Bron: Business of Fashion, Eigen Berichtgeving 0 Style De tijd dat tweedehandskledij enkel voor geitenwollensokken was, is al lang voorbij. We vinden het steeds belangrijker om onze kleren een tweede leven te geven. Ook Nordstrom is mee met de trend: de bekende luxewarenhuisketen is van plan om tweedehandskledij te verkopen.

Nordstrom wil zowel online als in een fysieke winkel tweedehandskledij verkopen. Zo kan je vanaf vrijdag 31 januari in de flagshipstore in New York terecht om tweedehandsstuks te kopen van merken als Burberry, Thom Browne, Isabel Marant, Off-White en Adidas. Bovendien kunnen klanten er ook hun eigen broeken, jurken, truien etc. verkopen. In ruil krijgen ze dan een cadeaukaart voor Nordstrom. De Amerikaanse keten wil het nieuwe project 6 maanden uittesten. Als het een succes is, kan het nog verlengd worden.

Het toont nog maar eens aan dat de markt van tweedehandskledij boomt. Vorig jaar groeide die wereldwijd maar liefst met € 25 miljard, volgens een studie van tweedehandswinkel ThredUp en onderzoeksbureau GlobalData. Ook in ons land is tweedehandskledij bezig aan een flinke opmars. Zo is de Vinted-app, waar je kleren die je beu bent kunt verkopen, een groot succes.

Als kers op de taart schieten winkels en platformen als paddenstoelen uit de grond. Ook de klassieke Kringwinkels merken dat: textiel is de belangrijkste productgroep geworden in de omzetcijfers. In 2018 alleen al verzamelden de Kringwinkels bijna 15.000 ton textiel, en ook de verkoop blijft stijgen. “De markt heeft de tijdsgeest mee, die gericht is op duurzaamheid”, weet Els Keymeulen, mede-oprichtster van de vintagewebshop Le Freddie en al meer dan 10 jaar actief in de sector. “De textielindustrie is erg vervuilend. Tweedehands kopen wordt een eenvoudige stap voor mensen om ook iets voor het milieu te doen. Zeker wanneer de drempels om te kopen en verkopen lager worden, zoals bij Vinted, waarmee je ook nog eens gemakkelijk geld kan verdienen.”

Dat ene pareltje

En niet te vergeten: tweedehands is gewoonweg hip. “Het oubollige imago is verdwenen”, aldus Keymeulen. “Het wordt ook een uitdaging om dat ene pareltje te vinden in die rekken vol tweedehandskledij. Dus inderdaad: de markt zit in de lift. En dat hebben de grote ketens ook begrepen. Zalando opende al een tweedehandswinkel, H&M experimenteert ermee. De ‘klassieke’ fast fashion heeft een stuk van de markt verloren, en wil die nu terughalen. Zoveel te beter voor onze planeet, natuurlijk.”