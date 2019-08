Nora Gharib uit ‘Patser’ lanceert een kledingcollectie TVM

Nora Gharib (25), bekend van de film 'Patser', het programma 'Merci Voor De Muziek' en haar YouTube-kanaal, heeft voor het Belgische modemerk CKS een kledingcollectie ontworpen. De lijn ligt vanaf 15 augustus in de winkels en heeft een hoog streetwear gehalte, maar dan op een vrouwelijke manier.

Nadat eerder Zita Wauters een kledingcollectie mocht ontwerpen voor CKS is het deze keer de beurt aan Nora Gharib. Zij ontwierp een herfst- en wintercollectie waarvoor ze de inspiratie uit haar dagdagelijks leven haalde. “Ik zie er graag verzorgd uit, maar soms gaat het leven wat snel en daar moet mijn kleding bij passen. Alles moet draagbaar zijn op verschillende gelegenheden.”

Dat heeft ze vertaalt naar enerzijds makkelijk te combineren streetwearitems zoals een bomberjasje in nepbont en anderzijds net hele vrouwelijke stukken zoals een lakleren kokerrok en satijnen stuks. Verder ligt de focus van de collectie ook voor een groot deel op gezellige knitwear, zoals een zachtroze wollen trui, een geruit wollen ensemble en zelfs een wollen versie van een ‘thuispak’ met een hoodie en wijde broek met split.

De eerste capsule van de Nora Gharib x CKS collectie is verkrijgbaar vanaf 15 augustus, het tweede deel komt uit op 12 september. De collectie is online beschikbaar en in alle CKS concept stores. Prijzen variëren tussen € 49,99 en € 149,99.