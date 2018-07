Noor (17) uit Maaseik gaat recht van haar examens naar de catwalk in Parijs: "Een droom was het niet. Maar nu wel op weg naar de top" Noor (17) van examens in Maaseik naar catwalk in Parijs PHIIPPE GHYSENS

06 juli 2018

15u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Style Ze stond op de catwalk voor Paul Smith, Dior en gisteren Valentino in Parijs: de 17-jarige Noor Chaltin uit Maaseik is op weg naar de top. Twee weken geleden was ze nog druk in de weer met de examens op school. “Het was nooit haar droom, maar nu doet ze er wel alles aan om het te maken”, zegt haar mama.

Vele tienermeisjes dromen ervan om ooit als topmodel over de catwalk in Milaan of Parijs te lopen of op de cover van de Elle te staan. Noor Chaltin was daar in de verste verte niet mee bezig, toen ze in 2012 op 12-jarige leeftijd bij een concert van Justin Bieber werd aangesproken door een talentscout van modellenbureau Dominique Models. “Los van mijn maten viel vooral mijn gezicht op”, vertelde Noor daarover. Kenners omschrijven het zo: prachtige volle lippen, indringende bruine kijkers en een rijzige 1m80.

