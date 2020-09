Nooit meer trimhaartjes in de wasbak: de baardbavet is dé redder van jullie relatie Nele Annemans

01 september 2020

12u52 0 Style Mannen met baarden, we love them! Al moeten die natuurlijk ook getrimd worden. En laat dat nu net de oorzaak van vele echtelijke discussies zijn - ook hier loopt er eentje rond die de overgebleven haartjes zonder boe of bah in, maar vooral naast de wasbak dropt. Wel dames, maar vooral heren: wij vonden zonet dé oplossing.

Mannen met baarden zijn aantrekkelijker. Althans, dat bewees een wetenschappelijke studie eerder dit jaar. Wat daarbij niet onderzocht werd, is hoeveel hun huisgenoten zich ergeren aan het knippen of trimmen ervan. Het antwoord op onze redactie was alvast unaniem: héél erg. Gelukkig vonden we zonet dé oplossing voor jullie relationele euvel.

Maak kennis met de baardbavet! Daarbij wikkel je het ene uiteinde rond de nek zoals een slabbetje - praat over een kapperscape als je hem in eerste instantie niet overtuigd krijgt -, de andere twee uiteinden plak je met zuignapjes vast aan de spiegel. Zo worden alle alle haartjes opgevangen in de slab. Daarna neem je de hoekpunten vast en kunnen alle overgebleven haartjes zo de vuilbak in. Makkelijker kan niet!

Bovendien is zo’n cape lief voor je portemonnee. Zo kan je er online al een in huis halen voor amper 6,13 euro. En geloof ons: het is misschien wel de beste 6,13 euro die ooit hebt uitgegeven.

