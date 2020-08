Nooit meer strijken: expert onthult 8 handige tips om je kleding makkelijk kreukvrij te maken Nele Annemans

23 augustus 2020

13u56

Bron: Daily Mail 11 Style Strijken, het is met stip op een van de minst favoriete klusjes in het huishouden van velen. Gelukkig bestaan er heel wat trucjes om de kreuken in je kleding op een makkelijkere manier weg te krijgen. De Londense schookmaakspecialist Kegan Kimball deelt zijn beste tips.

1. Bespuit je kleding met azijn en water

Deze natuurlijke oplossing is volgens Kegan ideaal voor milieuvriendelijke fashionista’s. “Giet een deel witte azijn en drie delen water in een spuitfles, schud en spray over de kreuken. Laat drogen en je zal zien dat de kreuken beginnen te verdwijnen. Azijn is een natuurlijk ontsmettingsmiddel en dus ook een geweldige manier om je kleding op te frissen tussen twee wasbeurten door.”

2. Gooi een ijsblokje in je droogkast

Deze tip werkt elke keer en bespaart je heel wat kostbare minuten. Kegan: “Als je het geluk hebt om een droogkast in huis te hebben, gooi er dan een ijsblokje in met de droge kleding die moet ontkreukt worden en stel de timer in op 10 minuten. Door de hitte smelt het ijs en komt er stoom vrij. Zo maak je je kleding snel kreukvrij terwijl je je met andere dingen kan bezighouden.”

3. Plaats een folie onder je kleren terwijl je strijkt

Dit trucje is de beste manier om beide kanten van een kledingstuk tegelijkertijd te strijken. “Leg een stukje folie tussen je kleding en je strijkplank. Terwijl je de ene kant strijkt, zal de hitte de andere kant geleiden en verwarmen”, aldus Kegan.

4. Hou gekreukte kleding boven een kokende ketel

“Hou kleinere gekreukte items boven een pot met kokend water voor een snelle vlaag van hete stoom. Let er wel op dat je je handen niet te dicht bij de stoom houdt en draag ovenwanten om te voorkomen dat je je verbrandt”, vertelt de schoonmaakdeskundige.

5. Gebruik je haardroger

“Voor een snelle oplossing, kan je je haardroger gebruiken”, zegt Kegan. “Om de kreuken eruit te krijgen, hang je je kledingstuk op en besprenkel je de kreuken met wat water. Föhn dan je kleding. Het water zal ervoor zorgen dat de kledingvezels opnieuw ontspannen terwijl je haardroger het meest kosteneffectieve alternatief biedt voor een handstomer.”

6. Hang je kledingstukken op zodra ze uit de droogkast komen

Nog een goede truc om kreuken in je kleding te vermijden is door ze meteen uit de droogkast te halen zodra die klaar is met draaien. “Als je je kledingstukken meteen uit de droogkast haalt zijn ze meestal kreukvrij en omdat ze nog warm zijn, zijn ze makkelijker in een bepaalde vorm te leggen dan wanneer ze afgekoeld zijn.”

7. Hang je kleding op na het douchen

“Voor lichte kreuken, kan je je kleding gewoon ophangen in de badkamer nadat je een warme douche genomen hebt. Als je ervoor zorgt dat al je ramen gesloten blijven, geeft dat hetzelfde effect als een stroomstrijkijzer.”

8. Laat je kleding niet volledig drogen vooraleer je ze strijkt

Mensen die geen droogkast hebben laten hun kleding het best niet helemaal drogen vooraleer ze ze strijken vertelt Kegan. “Het resterende vocht creëert tijdens het strijken een beetje stoom, waardoor de kreuken er beter uitgaan en je kleding langer kreukvrij blijf.”