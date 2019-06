Nooit meer smeltende make-up: zo overleeft je look een warme dag Margo Verhasselt

25 juni 2019

Allemaal goed en wel, dat warme weer. Tot je gezellig op een terrasje zit en je laag make-up van je gezicht smelt. Deze tips zorgen ervoor dat je er 's avonds nog steeds even goed uitziet alsof je net de deur achter je dichttrok.

Een goede voorbereiding

Gebruik de juiste producten: laat de hydraterende foundations voor de winter, en kies voor een olievrije variant die extra lang blijft zitten. Termen als ‘langhoudend’ en ‘extreme wear’ zijn waar je naar op zoek bent. Gebruik ook steeds een primer, die zorgt ervoor dat je fond de teint beter hecht aan de huid, minder snel gaat glimmen en dus ook langer blijft zitten.

Dat legt ook Senior make-up artist van M.A.C, Connie Man ons uit: "In principe gebruik je gewoon je dagcrème, maar het is ook belangrijk dat je met warm weer je gezicht gaat beschermen tegen de zon. Zo kan je best een primer gebruiken met een factor 50, dan heb je de twee in één. Je hebt dan de primer die je make-up een hele dag mooi houdt en de spf 50 die ervoor gaat zorgen dat je bescherming krijgt. Probeer daarnaast voor long wear producten te kiezen. Neem altijd je tijd. Als je make-up goed opgebouwd is en iemand heeft z'n tijd genomen dan blijft die ook altijd mooier zitten."

Laagjes

Ook lipstick kan je makkelijk urenlang dragen. Dé truc: in laagjes werken. Breng de kleur aan, dep weer af (bijvoorbeeld met een tissue of wc-papiertje), en breng er vervolgens een transparant poeder overheen aan. Herhaal een paar keer voor een optimaal resultaat.

Fans van oogpotlood zullen het al gemerkt hebben: warm weer kan ervoor zorgen dat die zorgvuldig aangebrachte potloodlijn na een paar uur ergens bij je wenkbrauwen zit. Niét mooi, maar gelukkig wel eenvoudig te verhelpen. Breng gewoon een beetje oogschaduw over het potlood aan, en die eyeliner gaat helemaal nergens meer heen.