Nooit meer mascara en toch altijd mooie wimpers Sophie Vereycken

12 oktober 2019

10u23 0 Style Als de zwaartekracht iets te enthousiast haar werk gaat doen, dan is daar de borstlift. Van overhangende oogleden is niets meer te bespeuren na een ooglift. En kreukels in je gezicht worden weer gladgestreken met een facelift. Tegenwoordig kan je zelfs je wimpers laten liften. U begrijpt: dat moesten we proberen.

“Wauw, wat heb jij lange wimpers”, dixit menig visagist in wiens make-upstoel ik al heb mogen plaatsnemen, waarna ik zelf steevast verwonderd in de spiegel kijk. Met was mascara vallen mijn wimpers best mee, maar lang is niet meteen een adjectief dat ik zou gebruiken. Dat komt omdat mijn wimpers eerder stug en recht zijn in plaats van uit zichzelf naar boven te krullen, legt lash artist Ine mij uit. Ze hebben wel degelijk lengte, maar groeien koppig rechtdoor, waardoor daar niet veel van te zien is. Het goede nieuws: dat maakt van mijn wimpers de perfecte kandidaat voor een wimperlift.

De behandeling zelf duut een uurtje, een kleine prijs voor mooie wimpers die zes tot acht weken houden, ongeveer de levensduur van de gemiddelde wimper. Eerst worden de onderste wimpers afgeplakt (we willen immers niet dat die mee naar boven krullen), daarna worden de wimpers één voor één gelift door ze met lijm op een rod te kleven. Zodra alle wimpers omhoog staan worden er twee lotions aangebracht: de eerste zorgt ervoor dat de verbindingen in de wimperharen verbroken worden, de tweede gaat die verbindingen weer herstellen zodat de wimpers de vorm aannemen van de rod en naar boven krullen. Tot slot gaat er nog een laagje donkere verf overheen voor een subtiel mascara-effect.

Wanneer ik een klein uurtje later voorzichtig mijn ogen open en in de spiegel kijk, ben ik blij verrast. Het resultaat is natuurlijk, alsof ik van mezelf gezegend ben met prachtige wimpers. En eerlijk? Dat is ook een beetje zo. Toegegeven, ze hebben misschien wat hulp nodig, maar daarvoor knijp ik gerust een oogje toe.

Elleebana Lashlift € 65 (€ 55 zonder kleuren) bij Brows and Beyond, www.browsandbeyond.be