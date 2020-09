Nooit meer je kleren beu? Stylist van de sterren Jody Van Geert weet hoe: “Een duur stuk sparen voor speciale gelegenheden, dat is pure verspilling” Stéphanie Verzelen

14 september 2020

16u35 0 Style In het BV-landschap is Jody Van Geert (41) een klinkende naam. Na zijn studententijd rolde hij de job van stylist in en kleedt sindsdien menig celebrity. Nu bundelt hij zijn beste modeadvies in ‘Only Style’: zijn eerste boek. Als geen ander weet hij hoe je je stijl op je persoonlijkheid aansluit en laat dat nu net een van de garanties zijn voor een kleerkast die je nooit beu wordt. Dat gevoel van ‘ik heb niks om te dragen’? Helemaal verleden tijd, zeker als je ook zijn andere gouden tips toepast. “Als je stukken draagt waarvan je afzonderlijk helemaal overtuigd bent, dan matchen ze bijna altijd wel.”

Hij studeerde kunstwetenschappen en archeologie aan de Universiteit Gent. Maar ondertussen kluste hij ook bij op televisiesets. Tijdens zijn eerste job als assistent-stylist moest hij nog dassen leren knopen, maar daarna werkte hij op de set van ‘Spring’ en de K3-musical ‘De Drie Biggetjes’. Hij bedacht de iconische ‘Oya lélé’-outfit met de gekleurde bollen. Hij stak Josje in de beruchte berenjurk van Moschino in de halve finale van ‘K3 zoekt K3'. En hij is de stylist voor veel van onze NINA-covers.

Jody Van Geert heeft een ferm palmares, kort gezegd. Die jaren aan expertise deelt hij nu in een boek, waarmee hij wil opwerpen dat ‘goede smaak’ niet bestaat: het enige dat echt telt is ‘jouw’ smaak. “Wat vandaag goed is, is over tien jaar waarschijnlijk helemaal fout”, schrijft hij. Een goede styling is volgens Jody “een styling waarin de persoon die hem draagt volop gelooft.” En als je voor jezelf een kleerkast kan samenstellen vol stukken waarin je gelooft, dan zit je goed. Maar hoe je daaraan begint?

(Lees verder onder de foto.)

Breuklijnen in je leven

“Mode is als een verlengstuk van jezelf”, zegt Jody. “Beschouw kledingstukken als de veren van de pauw: ze tonen wie je bent en bij welke groep of cultuur je wil horen. Kijk je op naar Lady Gaga, dan zal je je waarschijnlijk anders willen kleden dan wanneer je van klassieke muziek houdt. Laat je voor je kleerkast en stijl leiden door wat je in het dagelijkse leven inspireert.”

En dan vindt Jody het niet zo gek dat je uitgekeken raakt op je kleerkast. “Ik merk dat ik zelf ook om de tien jaar weleens het gevoel krijg van: hier voel ik me niet meer goed bij. Ik geloof dat dat vaak met grote breuklijnen in je leven samenvalt. Strik je een nieuwe job, kom je met nieuwe mensen in contact? Een vrouw die een nieuwe man wil vinden, zal zich misschien vrouwelijker gaan kleden. Een vrouw die moeder wordt, praktischer. Het is normaal dat die grote veranderingen in je leven ook voor een verandering in je stijl zorgen.”

Shoppen om te shoppen? Werkt niet

Maar als je slim met mode omgaat, kan je het aantal kledingstukken dat sneuvelt bij zo'n stijlverandering wel minimaliseren, gelooft Jody. Zelf shopt hij zelden ‘wegwerpmode’ of goedkopere items van de grote ketens. Hij laat zich liever verrassen en verleiden door kledingstukken die organisch op zijn pad komen. “Op zaterdag een dagje shoppen om te shoppen: dat werkt meestal niet. Dan eindig je met stukken in je kast die je gewoon kocht om iets gekocht te hebben. Houd liever je ogen open voor items die je onverwachts tegenkomt en die je dan heel erg aanspreken. Ik weet nog dat ik mijn eerste loon volledig gespendeerd had bij Dries Van Noten. Ik had daar onder andere een bijzondere sjaal en muts met franjes gespot. Die heb ik nu nog altijd.”

(Lees verder onder de foto.)

“Ik probeer mode eerder als een investering te zien. Koop gerust een duurder stuk: als je er helemaal achter staat en tot in je kleinste teen voelt dat je het vaak zal dragen, dan is het die investering waard. Van zo’n stuk ben je bijna honderd procent zeker dat je het altijd zal koesteren. Met de nadruk op ‘vaak’ en ‘altijd’: het concept van ‘zondagse kleren’ vind ik belachelijk. Een fantastisch mooi, duur stuk kopen en het dan sparen voor speciale gelegenheden, waardoor je het maar twee keer uit de kast plukt: dat is pure verspilling.”

Gezond je-m’en-foutisme

Goede basics? Word je ook nooit moe. Dat zijn dus ook items waar je in wil investeren. “Een goede leren jas, een jeans, een paar sneakers, een trui: die zullen overleven in je kleerkast. Kijk naar de trenchcoat van Burberry: die ziet er na al die jaren ook nog altijd hetzelfde uit. Van plan om je hele loon aan een handtas te spenderen? Koop dan de tijdloze van Chanel, niet de laatste van Balenciaga. Die tas koop je beter in de solden of tweedehands.”

Een ander struikelblok: alleen maar items kopen die met elkaar matchen. En dan thuis het gevoel hebben dat ze met niks anders in je kleerkast matchen, dus ze minder lang dragen dan je hoopte. De oplossing volgens Jody: een gezond je-m’en-foutisme in mode. “Het zijn ook maar kleren, hè. Sommige mensen zeggen me: ‘o nee, dit type roze past niet bij dat type roze’. Dan denk ik: laat die regels toch los. Eclectisch kan ook mooi zijn. Als je stukken draagt waarvan je afzonderlijk helemaal overtuigd bent, dan matchen ze bijna altijd wel. Of dan doet dat er gewoon niet meer toe.”

‘Only Style’ van Jody Van Geert (uitgegeven bij Pelckmans uitgevers), 22,50 euro, o.a. online te koop.

