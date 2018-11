Nood aan instant sfeermakers? Kaarsen maken je huis in een wip extra gezellig Liesbeth De Corte

29 november 2018

16u48 1 Style Kaarsen zijn hot. En dat komt goed uit, want met het herfstweer kruipen we maar al te graag in de zetel onder een dekentje. Moet jij nog wat aan dat gezellige sfeertje in huis werken? Wij hebben de hulp ingeroepen van enkele interieurexperts en zochten alvast enkele mooie kaarsen bij elkaar.

Ondergetekende had het voorbije weekend een housewarming bij vriendin A, die voor de gelegenheid haar nieuwe stekje sfeervol had aangekleed met een heleboel kaarsen. En dat tot verwondering van vriendin B, die zich luidop afvroeg waar iemand zóveel kaarsen vandaan kan halen. Op zich niet echt iets nieuws, want het knus maken met wat kaarsjes op de salontafel is al veel langer een van de typische winterse geneugten.

Ook voor interieurstyliste Anne-Catherine Gerets zijn kaarsen een vaste waarde in de winter. “Als klein meisje zag ik hoe mijn mama elke winter opnieuw kaarsen liet branden, ondertussen heb ik die gewoonte overgenomen”, vertelt ze ons. “Het is zo simpel, maar het geeft licht, warmte en soms een lekker geurtje. Je hebt zelfs kaarsen met een speciale lont die een knetterend geluid maakt, net zoals een haardvuur. En net die combinatie zorgt gegarandeerd voor een gezellige vibe.”

Oergezellig met hygge

Maar het klopt wel dat kaarsen hipper zijn dan ooit. Met dank aan hygge, onder meer. Het Deense lifestylefenomeen dat zo’n twee jaar geleden ook bij ons werd geïntroduceerd en synoniem staat voor een knusse levensstijl. “Net na de eeuwwisseling waren vooral architecturale, strakke, uitgelijnde interieurs in de mode. Gezelligheid was geen prioriteit, en dat zorgde voor beperkte opties. Oftewel ging je voor de typische, degelijke, budgetvriendelijke kaarsen, die je nu onder meer vindt bij kaarsenproducent Spaas of in supermarkten. En anders kon je terecht bij luxueuze merken zoals Baobab, waar je exclusievere exemplaren kan kopen die tot wel € 650 kosten. Maar naast die twee uitersten waren er niet veel andere keuzes”, meent Gerets.

“De laatste jaren is daar veel verandering in gekomen, en knusse Scandinavische trends als hygge hebben daar zeker een rol in gespeeld. Steeds meer kledij- en lifestylewinkels hebben kaarsen, kaarsenhouders en kandelaars in hun rekken gelegd. Meer dan eens zijn het kaarsen die lekker ruiken, een mooie verpakking hebben én niet overdreven duur zijn. Het schoolvoorbeeld is Rituals. In de beginjaren pakte dat merk vooral uit met beautyproducten, maar nu is het bij veel mensen vooral gekend om z’n kaarsen en geurstokjes.”

Dat heeft ook Hannelore Veelaert, van de blog Au Pays des Merveilles, opgemerkt. Volgens haar mogen kaarsen ook steeds meer in het oog springen. “Opvallende kandelaars met lange kaarsen zie je steeds vaker opduiken, net zoals kaarsen met een bijzondere vorm. De perfecte eyecatchers voor in je interieur, die bijna te mooi zijn om op te branden”, lacht ze.

Meer zelfs: ook de luxemarkt is de voorbije maanden enthousiast mee op de kar gesprongen. Zo heeft luxewebshop Net-a-Porter maar liefst 33% meer kaarsen in de virtuele rekken gesteld het voorbije jaar. Louis Vuitton is nog zo'n schoolvoorbeeld. Sinds een maand verkoopt het Franse label ook keramische kaarsen, aan een pittig prijskaartje van € 175. Het merk stapt daarmee in de voetsporen van Gucci en Dior, dat eerder al kaarsencollecties op de markt hebben gebracht.

Zelfs je eigen kaarsen maken is opnieuw trendy. Zo heeft Spaas een pop-upwinkel geopend in het Wijnegem Shopping Center. In die ‘Momentenwinkel’ kan je elke zaterdag een workshop volgen om je eigen kaarsen te creëren.

Compositie

Heb jij al verschillende keren geprobeerd om verschillende kaarsen te introduceren in je huis, met een kakafonie als gevolg? Dan ben je zeker en vast niet de enige. “De allersimpelste tip is kaarsen kopen van hetzelfde merk. Kies dan voor kaarsen die verschillen van grootte of die een andere tint hebben. Als je daar een compositie van maakt, zit je sowieso goed”, meent Gerets.

Een geur voor elke ruimte

Geef je de voorkeur aan een geurkaars, dan hou je volgens Gerets best rekening met je ruimte in huis. “In de keuken zet je best geen geurkaars. Ook als je gaat dineren, steek je die best niet aan. Stel je voor dat je witloof eet en ondertussen een vleugje roosjes ruikt: dat is géén goede match.” In de slaapkamer raadt ze een rustige geur aan, zoals katoen of een zachte, bloemige geur. Citrus werkt dan weer oppeppend. Geen goed idee in de slaapkamer, maar perfect voor je inkomhal of bureau. Wie een geur zoekt voor in de badkamer, kan kiezen voor eucalyptus, een verfrissende geur die je onmiddellijk doet denken aan een hamam en verwennerij. Je living is tot slot gebaat met een relaxerend, maar krachtig aroma, zoals patchoeli, vijgen of noten.

Wat als de kaars aan het einde van z’n Latijn is? In plaats van de mooie keramieken of glazen pot in de glasbak te kieperen, kan je die evengoed een tweede leven geven. Zowel Gerets als Veelaert raden aan om de jar te recycleren als bloempot of storage voor bijvoorbeeld make-upkwasten of potloden. “Om de was eruit te halen, kan je er kokend water ingieten”, tipt Veelaert. “Op deze manier smelt de was en zullen de overgebleven stukjes naar boven drijven. Wanneer het water afkoelt, stolt de was opnieuw en kan je die er gewoon uitscheppen. Hou er wel rekening mee dat dit karwei wat tijd vraagt, want de kans is groot dat je dit proces een paar keer moet herhalen.”

Zin om het thuis zo gezellig mogelijk te maken? Wij gingen alvast op zoek naar een aantal toppertjes.

