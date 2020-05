Nood aan een manicure? Deze truc met spaghetti gaat viraal op TikTok Valérie Wauters

14 mei 2020

14u04 1 Style Dat we al weken niet meer naar het nagelsalon mogen om onze gelmanicure te laten bijwereken heeft zo z’n gevolgen. Meer zelfs: het dwingt sommigen om op de proppen te komen met wel héél creatieve oplossingen.

Zo is er bijvoorbeeld dit filmpje dat viraal gaat op TikTok. Een nagelartiest, enkel gekend onder de naam ‘Brother Nail’ brengt er droge spaghetti aan, om zo nagelextensions te creëeren.



Een onorthodoxe techniek, al moeten we zeggen dat het resultaat er eigenlijk best mag zijn. Dat vonden zijn volgers ongetwijfeld ook, want het filmpje werd ondertussen al meer dan 26 miljoen keer bekeken en kreeg al 3,5 miljoen likes.

Spaghetti is trouwens niet het enige voedingsmiddel dat Brother Nail hanteert om nail-art mee te maken. Zo ging hij in het verleden al aan de slag met tortillas, Cheetos en zelfs frietjes. Zij het wel met wisselend succes.



