Nog geen outfit voor Tomorrowland? Zo ben je helemaal mee met de trends Liesbeth De Corte Nele Annemans

17 juli 2019

10u55 2 Style Over exact 2 dagen wordt het startschot gegeven van het eerste weekend van Tomorrowland. Aka de hoogdagen voor muziekliefhebbers én fashionista’s, want ook mode speelt hoe langer hoe meer een belangrijke rol op de festivalweide. Deze trends zal je volgens de internationale zoekmachine Lyst overal zien opduiken.

Gestolen van de catwalk

Nadat fluomode werd gespot op de catwalk bij Prada, Alexander Wang, Balmain en Moschino, wordt neon bestempeld als de populairste kleur van het jaar. Dat merkt ook Lyst. Op het internationale modeplatform wordt vooral gezocht naar limoengroen en flashy geel. Hetzelfde geldt voor de koersbroek en de tie-dye-print.

1/ Neon T-shirt van Monki, € 10, online en in winkels te koop.

2/ Tie-dye T-shirt van Zara, € 12,95, online en in winkels te koop.

3/ Koersbroekje van Arket, € 39, online en in winkels te koop.

Opvallen mag, neen, moet!

Accessoires kunnen een outfit afmaken. Het is dan ook niet zo vreemd dat opvallende oorbellen, kettingen, armbanden en haarspelden in de smaak vallen bij festivalgangers. Vooral juwelen in de vorm van schelpen scoren goed.

Opvallen kan je ook met een goede portie glitter. Niets zo feestelijk als fonkelende pailletten natuurlijk. Zo zijn er opvallend meer zoekopdrachten naar bikini’s, topjes en jasjes met pailletten. Zelfs mannen durven gewaagder voor de dag te komen: ook zij kopen massaal jasjes met een glitterfactor.

Lang leve lelijke mode

De ugly dad sneaker is al jaren het favoriete schoeisel op de festivalweide. Daar komt dit jaar geen verandering in, maar de comfortabele sneakers krijgen wel concurrentie van rubberen sportsandalen en cowboyboots.

Nostalgie troef

Tijdens de jaren 90 liep elk kind rond met een bucket hat, ook wel vissershoedje genoemd. Nu lijkt het accessoire een comeback te maken. Perfect om je te beschermen tegen de zon én regen.

Nog zo’n trend uit nineties die opnieuw is opgedoken: de smalle ieniemienie zonnebril met gekleurde glazen. Sta je niet goed met zo’n kleine bril? Dan kan je kiezen voor een sportievere variant. Lyst zag het aantal zoekopdrachten naar futuristische aerodynamische fietsbrillen flink toenemen, met 650% om precies te zijn. Je kiest het best voor een exemplaar met hoekige vorm en felgekleurde glazen.

4/ Kralenketting met schelpen van Mango, € 15,99, online en in winkels te koop.

5/ Teva-sandalen, € 80, o.a. bij A.S. Adventure te koop.

6/ Bucket hat van Calvin Klein, € 39,95, online te koop.

7/ Bril van Ace & Tate, € 148, online en in winkels te koop.