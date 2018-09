NINA zoekt: vrouwen die van lang naar kort haar gingen Sophie Vereycken

28 september 2018

15u17 0 Style Had je ooit lange lokken, maar voel je tegenwoordig een frisse herfstbries in je nek? Dan ben jij de 'geknipte' vrouw voor ons.

Of je nu nooit meer iets anders wil, of ondertussen al de prijs van haarextensions opzocht, maakt niet uit. Voor een artikel in NINA magazine zijn we op zoek naar vrouwen die onlangs de schaar in hun lange haren lieten zetten en daarover willen vertellen. Ging jij onlangs voor een nieuwe, korte coupe ? Stuur dan een mailtje naar sophie.vereycken@persgroep.be, en schitter binnenkort in NINA magazine!