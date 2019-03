NINA zoekt: moeders en dochters die op elkaar lijken SV

10u11 0 Style Heb jij en je moeder/dochter allebei felblauwe kijkers? Sprekende wenkbrauwen? Uitgesproken jukbeenderen? Of misschien wel dezelfde volle lippen? Dan zijn jullie de vrouwen die we zoeken!

Voor een beauty-reportage in NINA magazine zijn we op zoek naar moeder-dochterduo’s (of -trio’s!) die duidelijk dezelfde gelaatstrekken hebben.

Lijken jij en je moeder/dochter op elkaar? Willen jullie je graag in de watten laten leggen door onze visagiste (en meteen de kneepjes van het vak afkijken)? Of wil je vooral je moeder (of dochter) eens verassen en daar ook nog eens een super toffe fotoshoot aan overhouden?

Stuur een mailtje (met foto!) naar sophie.vereycken@persgroep.be, en schitter binnenkort in NINA magazine!