NINA tipt: een politiek statement maken met hippe T-shirts Timon Van Mechelen

08u25 0 Weekday Style Kleren maken de man (en vrouw), je straalt ermee uit wie je bent én je kunt er ook een politiek statement mee maken. We schreven gisteren al over het feministische T-shirt van Dior, maar je bijdrage leveren aan maatschappelijke discussies hoeft geen 500 euro te kosten. Enter de shirts van Weekday Zeitgeist.

Sinds 2011 brengt Weekday elke week een T-shirt en/of totebag uit met daarop een statement gedrukt met een link naar de actualiteit. Wat begon als een klein project is ondertussen uitgegroeid tot een groot succes. Sommige T-shirts vullen zelfs kunstgalerijen.



"Voor ons is Zeitgeist de kern van wie we zijn als bedrijf, omdat het ons de kans geeft om ons uit te spreken over actuele thema's. Soms hebben we het over serieuze zaken zoals mensenrechten, politiek of wetenschap en soms gaan de prints over leuke dingen die viral gingen zoals de geboorte van de Beyoncé tweeling of een nieuw seizoen van Game of Thrones." vertelt Annika Berger, de designer achter alle Zeitgeist prints.



Weekday

Om zo relevant en actueel mogelijk te zijn, worden de prints elke maandag ontworpen en elke dinsdag uitgestuurd naar de winkels. Daar worden ze op donderdag dan geprint en op vrijdag verkocht waarop ze een week later weer uit de rekken verdwijnen.



"Dit project geeft ons de kans om te praten over onderwerpen waar wij om geven die buiten de modewereld leven. We vinden het belangrijk om onze menselijkheid te tonen en duidelijke standpunten in te nemen over kwesties die ons allemaal aangaan. Mode kan een krachtige boodschapper zijn en ik hoop dat we met Zeitgeist conversaties kunnen starten. Dat onze T-shirts mensen kunnen helpen om ideeën en visies te kunnen delen waar ze voor 100% in geloven, maar zich misschien niet 100% comfortabel bij voelen om over te spreken."



Om het zesjarige bestaan van Zeitgeist te vieren, brengt Weekday de zes populairste T-shirts opnieuw uit. Vanaf eind september zijn ze zowel online als in de winkel in beperkte hoeveelheden beschikbaar. Om deze verjaardag te vieren organiseert Weekday vandaag een lancering in de winkel in Antwerpen. Wie daar aanwezig bij wil zijn, moet simpelweg zijn/haar aanwezigheid bevestigen op Facebook.