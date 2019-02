Nina tipt: de 5 mooiste beautyproducten van februari Valérie Wauters

05 februari 2019

10u44 0 Style Wat voor moois staat er ons de komende maand te wachten op beautygebied? Beautyredactrice Valérie tipt haar 5 favorieten voor februari.

Maison Margiela - Replica Under The Lemon Tree

Vergeef het ons als we al luidop dromen van de zomerzon. Hoe kan het ook anders, als je de nieuwe zonnige geur van Maison Margiela ruikt? De Replica-geuren van Maison Margiela staan erom bekend een bepaalde sfeer of emotie op te roepen. Verwacht je bij de nieuwste geur ‘Under The Lemon Tree’ aan een verslavend parfum dat je doet dromen van een wandeling door een boomgaard van stralende citroenbomen, bij heerlijk warme temperaturen.

Replica, Under The Lemon Tree, € 115 (100ml) bij Ici Paris XL.

Lush Valentijn

Ongetwijfel de grappigste lancering van deze maand is de Valentijnscollectie van Lush. Op emoji’s geïnspireerde Bath Bombs en cheeky productnamen: deze collectie heeft het allemaal.

De Lush Valentijnscollectie ontdek je hier.

Beauty Blender Set & Refresh Spray

Wij zijn al jarenlang fan van de bekende Beautyblender-make-upspons. Het merk brengt de laatste jaren (vooral in het buitenland) ook make-up en verzorgingsproducten op de markt. De nieuwste telg in de lijn? De Re-dew Set & Refresh Spray, die de huid hydrateert en een gezonde glow geeft. De spray bestaat uit twee fasen: een melkachtige olie boordevol zijde-extract en kalmerende probiotica die de huid voeden en supercharged water met antioxidant, berkenextract en hyaluronzuur voor ultieme hydratatie.

Beautyblender, Re-dew Set & Refresh Spray, € 29,95 bij Ici Paris XL.

YSL Spring Look

Tom Pecheux, internationaal directeur beauty bij YSL Beauté, brengt met de Spring Look een ode aan de pasteltinten. Bleekroze, lavendel, geïriseerd wit en neopastel zijn bij YSL Beauté de signatuurtinten van het seizoen voor ogen, lippen en nagels. Wij werden bovendien helemaal betoverd door de ronduit prachtige verpakking van de producten. Want ja, we geven het grif toe: het oog wil ook wat.

YSL Beauté Spring Collection, bij Galeria Inno.

Garnier Bio

Dat de vraag naar biologische producten blijft stijgen is al lang geen nieuws meer. Garnier speelt daar nu handig op in, en brengt een nieuw assortiment huidverzorgingsproducten uit met een biologisch certificaat. Wat je mag verwachten? Een uitgebreide verzorgingslijn, met producten voor elk huidtype, aan een budgetvriendelijke prijs. Bovendien zijn alle producten vegan, en kreeg de lijn het Ecocert Greenlife label mee.

Garnier Bio, verkrijgbaar vanaf 11 februari in de supermarkt en bij de drogist, prijzen tussen € 7,99 en € 14,99.