Nina tipt: de 5 mooiste beautylanceringen van januari Valérie Wauters

10 januari 2019

09u54 0 Style Wat voor moois staat er ons de komende maand te wachten op beautygebied? Beautyredactrice Valérie tipt haar 5 favorieten voor januari.

Dior Lip Maximizer

Wie houdt van mooie, volle lippen, maar geen tijd, zin of geld heeft voor lipfillers kan vanaf nu bij Dior terecht. Het merk lanceert op 10 januari de vernieuwde Lip Maximizer. De vernieuwde formule heeft nu ook een verzorgende werking - met dank aan een flinke portie hyaluronzuur - en laat je lippen na het aanbrengen vol en verzorgd achter.

Beschikbaar vanaf 10 januari in de parfumerie. Adviesprijs: € 38,43.

M.A.C. in Monochrome

Met een vette knipoog naar de jaren 80 lanceert M.A.C. deze maand M.A.C. in Monochrome. Een collectie opgebouwd rond 6 iconische tinten lipstick (Ruby Woo, Velvet Teddy, Candy Yum Yum, See Sheer, Diva & Heroine), waarbij telkens oogschaduw, nagellak en blush in dezelfde tint werd gematcht.

Beschikbaar vanaf 10 januari bij M.A.C.

Clinique iD

Clinique iD is een revolutie in skincare, of dat beweren ze althans toch zelf. Het eerste custom-blend hydratatiesysteem is op maat van jouw huid en z’n problemen afstelbaar, in 15 unieke combinaties. Aan de basis een dramatically different hydratatiebasis (jelly, lotion of oil-free gel), waaraan je een cartridge toevoegt die speciaal op de noden van je huid afgestemd is. Hiervoor heb je de keuze uit een remedie voor vermoeidheid, fijne lijntjes, een oneffen huidskleur, grote poriën of een geïrriteerde huid. Mengen maar!

Beschikbaar vanaf 1 januari bij Ici Paris XL en op clinique.be. Adviesprijs (basis + cartridge): € 56,30

YSL Black Opium Eau de Parfum Intense

De nieuwe aanvulling aan de YSL Black Opium Collectie kreeg deze keer een blauw jasje en een nog intensere geur. Black Opium Eau de Parfum Intense combineert de iconische donkerte van zwarte koffie met het magische aura van blauwe Absint. Een sensuele en uitdagende nieuwe geur die erom smeekt om samen met jou een avondje op stap te gaan.

Nu verkrijgbaar in de parfumerie. Adviesprijs: € 80 (30ml)

Maybelline Snapscara

De eerste mascara die net zo makkelijk weer van je wimpers gaat als je hem aanbracht. Geen eindeloos gewrijf meer tot je er rode ogen aan overhoudt. Een wattenschijfje en wat van je favoriete make-upremover zou moeten voldoen om deze intense, klontervrije mascara in een wip weer te verwijderen.

Nu beschikbaar bij Kruidvat. Adviesprijs: € 12,99.