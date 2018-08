NINA summer challenge: een week lang elke dag Crocs dragen Timon Van Mechelen

19 augustus 2018

15u03 0 Style Je elke dag zo piekfijn als een prinses kleden, een okseldetox uittesten, Instagramwaardig koken of een week op Crocs lopen. Wordt je leven écht beter van de nieuwste online hypes of niet? Onze redactie test het de hele zomer voor je uit. Deze week: elke dag Crocs dragen.

Het begon als een grap op de redactie, maar toen werd het plan plots concreet. Tot voor kort had ik gezegd – en eigenlijk nog steeds, maar daarover later meer – dat ik nog liever dood teruggevonden zou willen worden dan ooit Crocs te moeten dragen. Je moet weten dat ik nogal veel waarde hecht aan kleding. Mijn bankrekening zou wellicht zeggen dat ik er té veel waarde aan hecht, maar ik kan nu eenmaal erg genieten van mooie kleren. En schoenen. Hoe modeontwerpers seizoen na seizoen weer de meest prachtige creaties uit hun mouw schudden, daar heb ik intens veel respect voor. Met plezier tel ik een half maandloon neer voor pakweg een mooie jas van Raf Simons of Dries Van Noten. Om de ontwerpers te steunen, maar ook omdat ik me beter voel in een goed gemaakt stuk met oog voor detail en waar niet de halve wereld in rondloopt. Het geeft me – hoe oppervlakkig dat ook klinkt – zelfvertrouwen, alsof ik de wereld aan kan van zodra ik in die glad lederen Gucci loafers stap.

Ik kan je al meteen bevestigen dat ik dat gevoel niét had toen ik die afstotelijke rubberen klompen voor het eerst aantrok. Crocs mogen met dank aan designers als Christopher Kane en Demna Gvasalia de laatste tijd dan wel gepromoot worden als modieus, ik blijf ze afschuwelijk lelijk vinden. Ter illustratie: in het lijstje van meest lelijke schoenen ter wereld, staan ze voor mij nog een trede lager dan Uggs en stapbottines. Dat zegt denk ik wel genoeg.

Oncomfortabel

Op het moment dat ik ze uit de verpakking haal, lachen mijn collega’s zich al krom. Ik kon mijn afschuw denk ik niet zo goed verbergen. De doordringende geur van rubber helpt ook al niet bepaald en het wordt alleen maar erger als ik ze aantrek en meteen opmerk dat de ondingen niet eens goed zitten. Hoe dan? De enige reden dat mensen Crocs dragen is toch nét omdat ze comfortabel zijn? Steun bieden ze absoluut niet en ik moet heel de tijd mijn tenen krampachtig vastklampen om er niet uit te glijden, ondanks het bandje dat achter de hiel zit en dat net moet voorkomen. Daarbovenop zijn ze dankzij de vele gaten niet waterdicht, handig in een land als België waar het vaker wel dan niet regent. Maar genoeg gezaagd, tijd om aan het experiment te beginnen.

Omdat ik grote fan ben van de hele ‘ugly sneaker’-trend, had ik gehoopt dat ik Crocs enigszins cool zou kunnen maken. Verkeerd gedacht. Ik sta elke ochtend minstens een halfuur langer voor de spiegel, maar slaag er alsnog niet in om iets bijpassend te vinden. Alles staat er lelijk bij en ik voel me een lompe boer op – letterlijk – klompen. Zelfs een van mijn meest modieuze vriendinnetjes die normaal gezien alles dat een beetje ‘apart’ is kan appreciëren, bevestigt dat ik eruit zie als een tuinman, maar dan zonder tuin.

Telkens als ik buitenkom, denk ik de hele tijd dat mensen naar mijn schoenen kijken en me uitlachen. Al zit dat waarschijnlijk in mijn hoofd, want op vrienden en kennissen na, zegt niemand er iets over. Alleen een man op leeftijd – zelf ook op Crocs - gaf me er een goedkeurend knikje over in een koffiebar. Verder lijkt niemand er ook maar één moer om te geven. Toch ben ik me er de hele week onzeker over blijven voelen. Gek eigenlijk, want ik draag wel vaker kleren die anderen bestempelen als 'raar' of 'speciaal' en daar zit ik nooit mee in. Maar die dingen vind ik tenminste zelf niet afgrijselijk, dat helpt natuurlijk.

Ik moet ook toegeven dat ik een beetje vals gespeeld heb. Dinsdag had ik een verjaardagsfeestje en daar heb ik mijn schoenen voor verwisseld. Ik heb ook meer dan anders van thuis gewerkt, en toen het een hele dag regende heb ik gesloten schoenen gedragen. Maar dat was ook om mijn omgeving te besparen van de geur van natte sokken in rubberen klompen. Of dat vond ik althans toch een goed excuus.

Eindconclusie

Ik vind Crocs nog steeds de meest lelijke schoenen op aarde en aangezien ze niet eens comfortabel zijn, begrijp ik nu nog minder waarom sommige mensen er aan blijven vasthouden. Wel zijn ze makkelijk schoon te maken, maar dat is dan ook het enige voordeel dat ik kan bedenken. Wat me daarentegen wel verraste, is de reactie van anderen. Of eerder het gebrek aan reactie. Ik liep de hele week paranoïde rond, alsof ik schurft aan mijn voeten had en iedereen dat kon zien. Maar eigenlijk keek bijna niemand er raar van op. Tenzij dan de mensen die ik ken, omdat die weten hoe verschrikkelijk ik het zelf vond.

Na het experiment heb ik ze netjes bij het grof huisvuil gezet, daar waar ze naar mijn mening thuishoren. Ik heb met het grootse plezier van de wereld mijn vertrouwde sneakers weer aangetrokken en kijk nooit meer achterom. Adieu Crocs, tot nooit meer!