NINA's guest editor Djalil stelt voor jou de mooiste festivallook samen Djalil Labyed

26 juni 2018

14u00 0 Style Wat draag ik voor het volgende festival? Hoe ga ik in een hittegolf toch nog stijlvol werken? En wat moet er absoluut in mijn handbagage? Een hele zomer lang geeft NINA's guest editor Djalil Labyed, cofounder en stilist van premium Wat draag ik voor het volgende festival? Hoe ga ik in een hittegolf toch nog stijlvol werken? En wat moet er absoluut in mijn handbagage? Een hele zomer lang geeft NINA'sDjalil Labyed, cofounder en stilist van premium outlet webshop Maison Lab , een antwoord op jouw modevragen.

Het festivalseizoen staat weer voor de deur en als summer guest editor van Nina ga ik samen met jullie op zoek naar dé fashion must wears voor de zomer van 2018. Op festivals krijg je de ultieme fashion vrijheid om de meest crazy mode-items met elkaar te combineren want het is jouw festival en dus jouw outfit! Don’t forget, festivals are the best catwalks!

Denk dus even niet aan alle celebs, influencers en it-girls. Jij bent de ster van dit festivalseizoen. Met deze heilige fashion drievuldigheid boost je niet enkel je look, maar ook je zelfvertrouwen. Deze looks zijn cruciaal voor de upcoming festival catwalk:

1. Denim is de basis

Met een leuke denim short,hotpants of jeans zit altijd goed. Kies een donkere tint (denk grasvlekken!) die makkelijk te combineren is met een basic bovenstuk. Een ripped jeans (aan de knieën) is een oude klassieker voor op festivals! Combineer je denimstuk met een nonchalante witte T-shirt en leuke, gemakkelijke sneakers. Et voilà, less is more. Werk je look af met een HOT damn statement bag die tegelijk praktisch is voor je essentiële zooi, zoals je geld, gsm en identiteitskaart.

2. To dress or not to dress?

Een jurk is lekker luchtig op een festival en je kan er alle kanten mee op. Afhankelijk van je lengte (verhoudingen zijn cruciaal ladies), kies je ofwel voor een jurk tot boven de knie (short ladies) of voor een maxi dress (tall ones).

Dames met een donker huidtype kiezen best voor statement kleuren zoals geel, fuchsia en roze. Een maxi-dress met een killer bloemenprint is onze nummer één want je outfit vraagt niet teveel combineerwerk en valt toch keihard op.

Aardekleuren, felgroen en rood zijn voorbehouden voor de festival chicks met een iets lichtere huid. Meiden met een lichter huidtype kunnen best kleuren met te veel pigment vermijden, want ze halen de kleur uit je gezicht weg.

Werk de look af met een uniek accessoire zoals een zonnebril (ga voor de kleine ronde glazen of de gekleurde pilotenbril) en lederen enkellaarsjes die wel tegen een stootje kunnen.

3. Accessoires!

Met de juiste accessoires maak je je festivaloutfit compleet.

The right sunglasses are crucial. Je hoeft niet per se een nieuwe zonnebril aan te schaffen om trendy te zijn. Als je eens op de koffie bent bij je grootmoeder of grootvader vraag dan eens of ze geen oude bril meer liggen hebben. Vintage sunwear is dé musthave voor deze zomer.

Sieraden. Als je outfit al redelijk druk is, kies dan voor een minimalistisch design, less is soms écht more.

Show off that hair. Leuke haaraccessoires kunnen praktisch, maar tegelijk ook stylish zijn.

Het startschot voor het festivalseizoen en dus ook voor je festival outfit is gegeven en remember, you can never do too much YOU!

Love,

Djalil