NINA's feestcollectie bij Bel & Bo: nu te koop NINA redactie

09u02 0 BEL&BO Grijze sweater met paillettenstroken € 27, 99 Kokerrok met pailletten € 29,99

Ga je dit weekend je feestoutfit shoppen? Mix en match uit onze minicollectie met Bel & Bo jouw favoriete outfit. Van een coole bomber met pailletten op een little black dress, een zijdezacht grijs topje met kant op een stijvolle smokingbroek of een glitterkokerrok met sweater. Laat de feestjes maar komen!

Het zit in de details

Je hoeft bij een feestlook niet meteen aan overdaad te denken. Het zit in details: een fijn kanten mouwtje, een beetje glans in de stof. Je draagt de stuks makkelijk door na de feesten. Dit topje kan daarna makkelijk op jeans of een zwarte kokerrok.

BEL&BO Grijs topje met kant € 19,99

Little black party dress

Nog steeds het ultieme feestjurkje, een klassieke zwarte korte jurk. De pailletten op de mouwen geven een glitterdetail.

BEL&BO Zwart jurkje € 39,99

Liever geen jurk

Wie niet zo'n fan is van jurkjes en rokjes kan zeker met een broek naar het feest. Deze zwarte pantalon is chic door het smokingdetail aan de zijkant. Combineer met pumps en draag je feesttop in je broek.

BEL&BO Zwarte pantalon € 34,99 Bomber met pailletten € 34,99 Grijs topje € 19,99

Topstuk: glitterbomber



Het perfecte jasje om een zwarte jurk extra klasse mee te geven. En je kan het ook gewoon doordragen op een T-shirt en jeans.

BEL&BO Bomber met pailletten € 34,99 Zwarte feestjurk € 39,99

