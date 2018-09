NINA by Bel&Bo: bekijk hier de volledige nieuwe najaarscollectie NINA-redactie

29 september 2018

08u03 0 Style Gebaseerd op enkele grote catwalktrends, maar mits de juiste styling geschikt voor iedereen en elke gelegenheid. Van sexy op een avondje uit tot sportief chic op kantoor. Dát is onze nieuwe NINA-collectie die vanaf vandaag te koop is bij Gebaseerd op enkele grote catwalktrends, maar mits de juiste styling geschikt voor iedereen en elke gelegenheid. Van sexy op een avondje uit tot sportief chic op kantoor. Dát is onze nieuwe NINA-collectie die vanaf vandaag te koop is bij Bel&Bo . Zwart en grijs vormen de basis, felrood en dierenprint geven extra pit. Een overzicht van alle kledingstukken!

1/ De luipaardblouse- en jurk

Laat je wilde kantje zien in dé print van het najaar. Door de stretchstof zit de jurk heel aangenaam en flatteert de pasvorm bovendien élk figuur. De mooie halslijn zet je decolleté extra in de verf, met een ceintuur kun je taille creëren. De blouse combineert dan weer heel mooi met een jeansbroek of pantalon als het wat chiquer moet zijn.

Blouse € 34,99, maat 34 tot 52. Jurk € 49,99, maat 34 tot 52.

2/ De zwarte trui met glimmende steentjes

Deze trui schreeuwt gewoon veelzijdigheid. Hij past dankzij de basic zwarte kleur bij alles en omdat hij van een dunne wolsoort gemaakt is, kun je hem zowel in, als op een rok of broek dragen. Ideaal voor naar kantoor, maar dankzij de fonkelende sierstenen ook perfect om naar een feestje te dragen.

Trui € 39,99, maat S tot XL.

3/ De rode trui

Volgens de studie 'Red and Romantic Behavior in Viewing Women' blijkt dat vrouwen in rode kledij aantrekkelijker worden bevonden. Trek dus snel deze knalrode topper aan en geniet van alle aandacht die je erdoor krijgt. De mouwen zijn afgewerkt met lintjes die je tot boven je ellebogen kan knopen voor een strakke look of los kan dragen als het wat nonchalanter mag zijn.

Trui € 34,99, maat XS tot XL.

4/ De grijze trui met parels op de mouwen

Nu de herfst officieel in het land is, zijn dikke wollen truien je redding om er zowel warm als stijlvol bij te lopen. Dit grijze exemplaar voelt erg zacht aan en valt oversized voor het ultieme cosy gevoel. De parels op de mouwen zorgen voor een luxueuze touch. Stylingtip: stop de voorkant van de trui in je broek, dat geeft meteen een extra modieus effect.

Trui € 34,99, maat S tot XL en 46 tot 52.

5/ Het kostuum

Combineer het maatpak in pied-de-poule met sneakers en een T-shirt naar het werk of als je een dagje gaat shoppen. Moet je ’s avonds nog weg? Neem dan een paar hakken en een toffe blouse mee. Van day-to-night in minder dan een minuut.

Het maatpak flatteert bovendien elk figuur. De enkele knoop op navelhoogte creëert een mooi evenwicht tussen boven- en onderlichaam én zet je decolleté in de kijker. Laat de knoop open als je net geen aandacht wil vestigen op je borsten. De rechte pantalon die iets smaller wordt onderaan, verlengt je benen en de brede ceintuurband is dan weer ideaal om een eventueel buikje te verstoppen.

Broek € 39,99, maat 34 tot 52. Blazer € 49,99, maat 34 tot 52.

6/ De zwarte jurk

De klassieke little black dress maar dan met een twist. Dankzij de dikke jersey stof tekenen eventuele onzekerheden minder hard af waardoor hij elk figuur flatteert. De parels op de mouwen zorgen voor dat subtiele extraatje.

Jurk € 49,99, maat 43 tot 52.

7/ De gilet in faux fur

Faux fur is een van de belangrijkste modetrends voor de aankomende herfst. Zeker een bodywarmer dan, die zich aanpast aan alle mogelijke looks en je warm houdt zonder dat je een zware mantel moet meeslepen.

Gilet € 29,99, maat 34 tot 52.

8/ De losse kraagjes

Accessoires geven de meest simpele outfit een instant fashionupgrade. Met het losse kraagje kom je bijvoorbeeld stijlvol en tegelijkertijd classy voor de dag, zonder je te pletter te zweten door dat hemd onder die trui. Beschikbaar in grijs, wit en zwart.

Kraagje, € 17,99 per stuk.

9/ De zwarte skinny jeans

Deze zwarte jeans is onmisbaar in je garderobe, omdat de broek letterlijk met alles combineert. Door de stretchstof past dit model perfect rond je benen – welke maat dan ook. Een basic waarmee je alle kanten uit kan.

Jeans, € 39,99, maat 36 tot 54.