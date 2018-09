Nina binnenkijken: het woonportret van Caroline Irene Schampaert

24 september 2018

10u57 0 Style Op maat ingekaderde werkjes van jonge fotografen naast fotoboeken van de grote klassiekers; de passie voor fotografie speelt een belangrijke en stijlvolle rol in het interieur van Caroline.

Wat is jouw favoriete hoekje in huis?

“Zonder twijfel de zetelhoek, bij het metershoge raam en met uitzicht op de tuin. Het is een plek waar we zelden bezoek ontvangen, ons privéhoekje. Ingericht met comfortabele zetels, frivole kussens en boekenplanken vol kunst en fotografie. Ik omring me graag met mooie dingen, het brengt rust in mijn hoofd. Het liefst vertoef ik hier in de late namiddag, als het binnenvallende licht op zijn mooist is. Ik lees er, blader in magazines en geniet van de connectie met de tuin.”

Wat trekt je zo aan in fotografie?

“Het verhaal achter het beeld. Het is een vrij direct medium, dat je makkelijk kan toepassen in je eigen leefomgeving. En wat ik erg mooi vind, is het moment dat je een werk laat inkaderen. Het gaat als object dan een eigen leven leiden.”

Hoe sluipt fotografie je huis binnen?

“Met onze uitgeverij APE (Art Paper Editions) en onze kunstboekenwinkel zijn we continu op zoek naar en in contact met kunstenaars en fotografen. Niet zelden belandt een van hun werken hier in huis. Het is een fijn gevoel om een werkje te kopen van opkomend talent en dat een mooi plekje te geven.”

Welke fotografen bewonder je?

“Op dit moment loop er in het fotografiemuseum in Antwerpen de tentoonstelling ‘Nude’ van de Nederlandse fotograaf Paul Kooiker. Bijzonder sterk werk, waar vrouwelijk naakt, voyeurisme en imperfectie centraal staan. Verder kijk ik ook op naar jonge talenten als Titus Simoens, Max Pinckers en Tom Callemin.”

Je interieur is het verlengstuk van je ziel, wordt gezegd. Kan je je daarin vinden?

“Ik hou van verandering en dynamiek. En ook hier in huis veranderen hoekjes vaak van functie, verplaatsen we al eens een meubelstuk en verhuizen we een kunstwerk naar een andere verdieping. Het is een interieur in beweging, afhankelijk van de seizoenen, van mijn gemoedstoestand, en van de veranderende interesses van de kinderen.”

Is er een voorwerp in huis dat voor jou onvervangbaar is?

“Gehecht aan objecten ben ik niet, ze zijn naar mijn gevoel altijd vervangbaar. Ik kijk het liefst vooruit, en onderneem graag leuke dingen met mijn gezin om nieuwe herinneringen te creëren. Ook dat wordt af en toe weleens op beeld vastgelegd.” (lacht)

Wie of wat inspireert je nog bij het inrichten?

“Inspiratie doe ik op door te reizen, steden te bezoeken en via boeiende ontmoetingen met mensen. We willen in huis een instant vakantiegevoel creëren.”

Woon je in het huis waar je als kind van droomde?

“Het idee om in een oud fabriekspand te wonen heb ik altijd spannend gevonden. Mijn man en ik botsten enkele jaren geleden op deze voormalige bierbottelarij en zagen meteen de mogelijkheden om de site naar onze hand te zetten. Het huis werd grondig gerenoveerd, op maat van ons gezin met drie kinderen én met behoud van het industriële karakter. Een open huis met veel licht was onze wens. En met hoekjes, waar gaandeweg ieder van ons z’n eigen plekje zou vinden. En zo geschiedde.”

En nu is het aan jou om kunstig te shoppen!

1. Bookshop RIOT in Gent, gespecialiseerd in kunstboeken van onafhankelijke uitgeverijen met de focus op jong talent. riot-ghent.org

2. Tipi Bookshop in Brussel, boekenwinkel, gewijd aan eigen foto-uitgaven en kleine uitgeverijen, zowel uit België als uit de rest van de wereld.

3. Tique in Antwerpen (foto), platform voor hedendaagse kunst, met een shop, kunstgalerij en onlinemagazine.

Uniek inkaderen

Met een mooie inlijsting krijgt een kunstwerk pas echt een gezicht. Of het nu een foto is, een schilderij of iets wat je kinderen geknutseld hebben. Voor kunstinlijstingen op maat is Atelier Derycke in Gentbrugge een aanrader.

Ontdekken

De place to be in Amsterdam is Foam Fotografiemuseum. Je wordt er telkens opnieuw verrast door beloftevol jong talent. Bovendien is het museum elke dag open en krijg je gratis rondleidingen. Drie keer per jaar verschijnt ook Foam Magazine, een internationaal fotografietijdschrift, met telkens andere thema’s.