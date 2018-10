Nina binnenkijken: Braziliaanse vibes à la Melanie Studio Coffeeklatch

01 oktober 2018

13u04 0 Style Tijdens haar verblijf in São Paulo viel Melanie als een blok voor die pure Braziliaanse stijl. Ze richtte haar huis dan ook in met sobere kleuren, veel licht en organische vormen, en kreeg zo de serene sfeer waar ze zo naar snakte.

Wie ben je en wat doe je?

“Ik ben Melanie en ik ontwerp juwelen. Een aantal jaren geleden ben ik mijn vriend Hendrik gevolgd naar Brazilië, waar hij naartoe moest voor zijn werk. Daar heb ik voor de eerste keer geproefd van de edelsmeedkunst. Eenmaal terug in België, zette ik mijn eigen juwelenlabel op, dat ik nu run vanuit mijn atelier in Ossel.”

Omschrijf eens je woning en je stijl.

“Samen met Hendrik en onze twee zoontjes woon ik in een gerenoveerde interbellumwoning. Omdat het lang leegstond, had het de bijnaam ‘het spookhuis’ gekregen. Nu staat het bekend als de lichttoren, omdat je ’s avonds alle lichten ziet branden door de grote raampartijen. Tijdens de verbouwing hebben we oude, authentieke materialen bewaard en gecombineerd met warme en strakke elementen. De sfeer is sober en modern.”

Welke karaktereigenschap van jezelf herken je in je interieur?

“Omdat ik niet van te veel poespas en chaos in mijn hoofd hou, is mijn interieur ook rustig en sereen.”

Wat maakt een woning een thuis?

“Planten en bloemen zorgen voor leven in huis. Toen mijn partner met een halve jungle kwam aanwaaien, was ik sceptisch. Maar nu hou ik wel van groen in huis. Verder heb ik een zwak voor sfeerverlichting. Dimbare staanlampen en kaarsen ’s avonds zijn een must.”

Wat is je favoriete ruimte, en op welk moment van de dag?

“De living bij valavond, tijdens het golden hour. In de leefruimte brengen we veel tijd door als gezin. Ik hou van dat binnen-en-buitengevoel, dat versterkt wordt door de betonnen vloer en de schuiframen die volledig open kunnen.”

Over welk ontwerp ben je echt tevreden?

“De keuken is enorm geslaagd. Ze is geïnspireerd op het bulthaup b2-systeem, waarbij het kookeiland lijkt te zweven op muntgroene poten. Het is een creatie van Blauwberg uit Meise. Binnenkort gaan ze ook een grote, lage kastenwand maken in de living.”

Wat is je meest gekoesterde reissouvenir?

“Samen met Hendrik heb ik een jaar in Brazilië gewoond. In Trancoso heb ik een halssnoer met parels gekocht. Het is een opvallend accessoire, een echte eyecatcher die lokaal vervaardigd werd door indianen. Ik deel het samen met mijn mama.”

Wat is je laatste aankoop?

“Onlangs heb ik linnen kussens gekocht van het Belgische kwaliteitslabel Libeco Home uit Kortrijk. Lokale merken kopen en steunen vind ik belangrijk. De pastelkleurige kussens passen perfect bij de beige zetel.”

'Ja, ik heb al minder gegeten om design te kunnen kopen '

Welk cadeau vind je het beste dat je ooit gekregen hebt?

“De grote Reef-sofa van mijn mama en papa. Het geven van een housewarmingcadeau is intussen een familieritueel geworden. Mijn ouders hebben destijds ook een waardevol cadeau gekregen van hun ouders voor hun huis.”

Heb je een erfstuk?

“De eetkamerstoelen zijn een origineel ontwerp van Belotti voor Alias uit de jaren tachtig. Oorspronkelijk zijn ze van de papa van Hendrik, die ze destijds uit een café gehaald heeft. Ze verhuizen overal mee naartoe. Een tijdlang hebben ze in de kelder gestaan, maar in deze woning mochten ze niet ontbreken.”

Wat is je favoriete designobject?

“De houten lounger van Studio Modan. Nik Aelbrecht en Toon Monballieu zijn twee getalenteerde ontwerpers. De stoel die bij ons staat, is een prototype en wordt niet meer verkocht in deze uitvoering. Hij is alleen maar verkrijgbaar in zwart staal. Hoewel we toen compleet blut waren door de renovatie, hebben we dit object toch gekocht. Die maand hebben we wel een boterham minder gegeten.” (lacht)

Heb je kunst in huis?

“Aan de muur hangt ‘Curiosity’ van Nicolaas Govaert, een kennis en getalenteerd kunstenaar. Hij werkt onder meer met naturalia en maakt prachtige installaties in beperkte oplage. Wat hier bij ons hangt, is een licht werk met een donker kantje.”

Heb je een tweedehandsobject met een verhaal?

“In de leefruimte staan twee originele Wassily-stoelen van Marcel Breuer, die we voor een prikje gekocht hebben via 2dehands.be. Er zit een droevig verhaal achter. De eigenaar van de stoelen was gestorven en de weduwe wou ze weg, omdat er een te grote sentimentele waarde aan vasthing. De prijs interesseerde haar niet. Ze wilde gewoon dat ze goed terechtkwamen.”

Wat is je favoriete designwinkel?

“The Recollection in Antwerpen. Voor kerst vraag ik altijd een cadeaubon die ik in hun shop kan opmaken. Hun selectie blijft me verrassen.”

Deed je ooit al een echte miskoop?

“Het was niet echt een miskoop, maar eerder een inschattingsfout. De zwarte Serge Mouille-replicawandlamp boven de lavabo is een beetje groter uitgevallen dan verwacht. Dat heb je als je een object niet in ware grootte ziet en online koopt.”

Is er iets wat mensen niet weten over jou?

“Ik draag nooit make-up. In de winter gebruik ik een terracotta bronzer en ik heb één mascara. De sobere make-up past bij mijn simpele kledingstijl: jeans, sneakers, een wit T-shirt en that’s it.”