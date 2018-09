NINA.be spot de beste streetstyle op Bread&&Butter, hét coolste streetwear-evenement ter wereld David Devriendt

01 september 2018

13u23 1 Style Niet bekend met Bread&&Butter? Dat is alleen maar dé hoogmis van de streetwear. Elk jaar organiseert Zalando het driedaagse cooler-than-cool event op een gigantisch hangardomein in de Duitse hoofdstad. Alle belangrijke merken stellen er hun nieuwigheden voor het komende seizoen voor – van Levi's en Nike tot Wrangler, Puma, Asics en Converse. Er treden ook celebrity's op, zoals Lauryn Hill en Jaden Smith. NINA is erbij in Berlijn en spotte tussen de vele überhippe Berlijnse girls ook enkele bekende Belgische gezichten.

Bread&&Butter is een ware belevenis. Meer dan een showcase voor de allercoolste streetwearmerken is het eerder een feest voor alle zintuigen. Je kan er naar fashion talks luisteren, workshops volgen om sneakers of T-shirts te pimpen, jeansmerk Wrangler pakt uit met boksauto's, er is een ballenbad van Evian, een rodeostier en wie geluk heeft, kan zelfs een Mercedes-Benz winnen. Naast mode speelt muziek er de grote rol, met tal van podiums en live optredens. Indrukwekkend! Maar het coolste van heel Bread&&Butter? Ongetwijfeld de bezoekers, om ter stijlvolst in hun casual outfits. Wij pikten er tien uit, waaronder ook enkele vertrouwde gezichten uit de Belgische scene.

Kate Housh (30) uit Leuven - Styliste van Coely

"Ik wou vooral een comfortabele outfit omdat ik een hele dag ga rondlopen hier. Sowieso geen hakken, dus. Al vrij snel wist ik dat het dit tracksuit van Fenty voor Puma zou worden. Het komt uit de collectie van Rihanna, en gewoon die snit, de kleur, alles ... It's meant to be. Het is pure streetwear; casual en niet chic. Het trainingpak is zwaar oversized en zo draag ik het graag om die coole ninetiesvibe uit te stralen, maar ik combineer het dan toch met dingen die het weer wat girly en sexy maken. Die balans tussen tomboy-ish en vrouwelijk probeer ik altijd te vinden. Mijn ultieme stijlicoon is Aaliyah. Die oldskool hiphopvibe is helemaal mijn ding, met chokers, cropped tops ... Mijn ultieme stylingtip: je outfit moet niet altijd mega over the top zijn. Zolang je maar confidence uitstraalt. Ik zie het ook meteen als mensen dat niet doen."

Anastasia (31) uit Berlijn - Styliste voor Carhartt

"Ik ben gewoon gegaan voor een gemakkelijke oufit. Zwart en wit is altijd klassevol. Kleur is niet echt mijn ding. Accessoires zijn belangrijk voor mij. Ik draag twee tassen omdat je op Bread&&Butter veel rondloopt en genoeg dingen moet opbergen. Mijn sneakers zijn van Adidas. It was love at first sight."

Sandra Bulldock (26) uit Berlijn - Instagraminfluencer

"Mijn Buffalo's zijn de absolute blikvanger van mijn look. Ik heb ze gekregen van een pr-bureau maar anders had ik ze wel zelf gekocht. Ze stralen dat hele ninetiessfeertje uit waar ik en mijn vrienden op dit moment obsessed door zijn. Mijn broek heb ik geleend van een vriendin, en ik shop ook veel vintage voor ethische redenen. Het is zoveel beter voor het milieu. Ik zou mezelf niet als een typische Berlijns meisje omschrijven. Meestal zijn de outfits hier edgy en wat techno- en fetisjgeïnspireerd. ik hou het liever simpel."

Farah El Bastani (21) uit Antwerpen - Styliste

"Ik draag veel dingen die mensen lelijk vinden, maar I don't care. Vandaag heb ik gekozen voor een roze mantelpakje en plooirokje van Guess. Eigenlijk een beetje fout maar daarom net zo leuk. Roze op roze is cute. Ik zou deze outfit ook aantrekken om te gaan shoppen of met vriendinnen af te spreken. Het is een eightieslook die ik vervolledig met een zonnebril van Vogue en Nike Air Max 98. Sneakers zijn een must, want ik moet de hele dag wandelen én dansen want het is mijn verjaardag vandaag en dat verdient een feestje!"

Monica Ho (27) uit Antwerpen - Blogger en social media manager van Modemuseum Antwerpen

"Ik ben volop voor kleur gegaan omdat dat mijn persoonlijke stijl is en Bread&&Butter zo'n fashionable event is. All-black is misschien meer de typische keuze voor Berlijn, maar dat wou ik zeker niet doen. Totaal niet mijn ding. Ik ga me niet anders beginnen kleden voor een event in een andere stad. Ik wil niet Berlijn zijn, ik ben van Antwerpen! Mijn trui is van Diesel, die hebben nu echte topstuks in hun collectie hangen, al zijn ze niet altijd even betaalbaar. De laatste tijd draag ik vaak hoedjes of petten, dat maakt mijn outfit af. Mijn stylingtip: draag eens wat meer kleur. Het is alleen een kwestie van aandurven, gewoon worden en geen angst hebben van wat mensen van je denken."

Miriam (20) uit Berlijn - Studeert biotechnologie

"Ik hou van zwart en comfy. Mijn T-shirt komt uit de collectie van Kenzo voor H&M van twee jaar geleden. Voor de rest draag ik veel vintage. In Berlijn hebben we heel veel supercool tweedehandsboetiekjes, waar ik me volledig kan laten gaan. Mijn beste vintage tip? Pik er de goede dingen uit. Volg geen trends maar kies stuks die volledig aansluiten bij jouw persoonlijkheid. Je zoekt iets langer met vintage, maar je bent dan wel uniek."

Hely (23) uit Berlijn - Heeft haar eigen wenkbrauwbar

"Mijn jurk is handgemaakt in Berlijn en ziet eruit als een coole kimono. Dat vind ik een mooie link naar mijn Aziatische roots, ik ben Vietnamees. Om de jurk minder saai te maken, laat ik hem van mijn ene schouder vallen. More casual, more sexy. Mijn sneakers zijn van Puma, een van mijn favoriete merken. Ik heb er nog voor gewerkt. Eerste liefde vergaat niet."

Jule (20) uit Berlijn - Studeert communicatiedesign

"Mijn stijl? Heel normaal, heel comfortabel. Ik ben zot van mijn heuptasje, het staat cool, je kan er van alles in stoppen en je hebt er geen last van tijdens het wandelen. Ik ga vaak shoppen in Urban Outfitters en Zara. Als student heb ik nog niet de grote middelen. Ik kom uit een klein dorpje in Duitsland en ben naar Berlijn verhuisd voor mijn studies. Sinsdien is mijn stijl helemaal anders. Berlijn verandert je."

Chiara (20) uit Berlijn - Studeert kunst

"Dit is mijn favoriete broek, in de afgelopen maanden droeg ik hem bijna elke dag. Ik draag hem op een wit topje met uitsnijdingen van Bershka. Dat typeert mijn stijl het best: half casual, half chic. Ik hou niet van drukke prints en protserige accessoires. Less is more. Voor die reden draag ik ook geen goud, het komt snel goedkoop over. Zilver vind ik klassevoller."

Sheerin (20) uit Berlijn - Modestyliste

"I love the nineties, I live the nineties. Ik ben helemaal zot van merken als Moschino en Versace. Mijn stijlicoon? Sarah Jessica Parker, maar eigenlijk al de meisjes uit Sex and the City. Samantha heeft een goofy style. Die serie is van voor mijn tijd, maar voor veel van mijn vriendinnen is dat nu dé stijlinspiratie. En natuurlijk mogen de Buffalo's niet ontbreken. Mijn latex rode jas giet een technosausje over mijn outfit, en maakt het toch Berlijn. Ik draag graag kleur, en dat zie je niet zo heel vaak in deze stad."

