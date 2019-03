Nike zet voor het eerst groots in op vrouwelijke atleten Timon Van Mechelen

14 maart 2019

15u32 0 Style Dat mannen domineren in de sportwereld, hoeven we jullie niet meer te vertellen. Ze verdienen bakken meer, hun wedstrijden worden veel meer bekeken en bijgewoond en ze kunnen zich makkelijker opwerken. Sportgigant Nike wil daar verandering in brengen door middel van verschillende initiatieven.

Begin deze week kwam Nike in Parijs samen met meer dan 40 van ‘s werelds beste vrouwelijke atleten om 14 nationale tenuetjes voor het WK vrouwenvoetbal van deze zomer in Frankrijk te onthullen, en om nieuwe samenwerkingen met vrouwelijke kampioenen in de sport onder de aandacht te brengen.

“Wij geloven dat deze zomer een keerpunt kan zijn voor de groei van het vrouwenvoetbal”, zegt Nike Inc. Voorzitter, President en CEO Mark Parker. “En onze grotere ambitie is om die energie en dat enthousiasme uit te breiden naar alle sporten. We willen onze steun aan competitieve atleten voortzetten, door te investeren in de volgende generatie en meer specifieke productontwerpen voor vrouwen te leveren”.

Om die belofte waar te maken, pakken ze nu al uit met verschillende initiatieven:

- Sportclubs en atleten ondersteunen

In Parijs kondigde Nike een nieuw 3-jarig partnerschap aan met UEFA Women’s Football. Als officiële partner wordt Nike de wedstrijdballeverancier voor UEFA Women’s competities, en ondersteunt het merk het Together #weplaystrong-initiatief: dat is het 5-jarenplan van de UEFA om voetbal als de toonaangevende vrouwelijke teamsport in Europa neer te zetten.

Maar ook naast vrouwenvoetbal verleent Nike steun aan sportprogramma’s en -organisaties. In het basketbal werkt het sportmerk bijvoorbeeld samen met de WNBA, FIBA en de Chinese Basketbalbond om het vrouwenspel te laten groeien. Ondertussen werkt Nike op college-niveau samen met meer dan 200 universiteiten in de VS om meer dan 25.000 vrouwelijke topatleten in meerdere sporten te ondersteunen.

- Dat doen ze ook op kleinere schaal

In Parijs werkt Nike samen met Sport dans la Ville om vrouwelijke coaches op te leiden en meisjes de nodige toegang te geven tot de sport die ze verkiezen, van voetbal tot boksen. Wereldwijd werkt Nike samen met Women Win en Gurls Talk om vrouwelijke coaches te ondersteunen en zo de volgende generatie meisjes te inspireren om actief te zijn. Verder testen ze ook een programma om producten zoals de Nike Pro Hijab en Nike Classic Sports Bra te leveren aan meisjes in nood via scholen en community partners wereldwijd.

- Vrouwelijke pasvormen heruitvinden

Tenslotte zet de sportgigant ook meer en meer in op specifiek op vrouwen gerichte ontwerpen voor sportkledij. De 14 verschillende voetbaltenuetjes hebben ze bijvoorbeeld gemaakt door professionele voetbalsters door een 4D-scanner te laten gaan zodat ze op een veel realistische pasvorm konden werken. In de nieuwe lente- en zomercollectie voor 2019 van het merk zitten bijvoorbeeld ook 57 verschillende sportbeha’s die gaan tot cupmaat 44G, zodat elke vrouw zich aan sport kan wagen. In de campagne zijn een rits aan diverse vrouwen te zien. Hun inspanningen zetten ze in Parijs nog eens extra in de verf door een modeshow te organiseren waarin heel wat vrouwelijke topatleten meeliepen.

