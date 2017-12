Nike verkoopt omstreden sporthijab voor moslima’s nu wereldwijd Timon Van Mechelen

Nike Schermkampioene Ibtihaj Muhammad. Style Sportmerk Nike verkoopt sinds eind vorige week de omstreden sporthijab voor moslima's wereldwijd online en in de winkels. De hoofddoek vloeit voort uit een reeks klachten van topatletes die problemen ondervonden door hun traditionele hoofddoeken. Voor moslima's zelf is het een symbool van emancipatie, maar lang niet iedereen is even enthousiast.

De designers van Nike hadden al een tijd contact met topatletes die de aandacht wilden vestigen op hoe moeilijk het is om te sporten met een traditionele hoofddoek: er zijn weinig geschikte hoofddoekmodellen, het heeft negatieve gevolgen op hun sportprestaties enzovoort. Schermkampioene Ibtihaj Muhammad uit New Jersey is één van die atletes.

Ze kreeg al talloze keren een gele kaart voor een valse start. “Eerst krijg ik een waarschuwing, vervolgens een strafpunt… Ik houd de tel niet meer bij, zó vaak is dat al gebeurd”, zegt ze. “Dan verontschuldig ik me bij de scheidsrechter omdat ik hem niet heb gehoord.” De oorzaak van dit soort misverstanden is dat Muhammad, die in 2016 een bronzen medaille haalde op de Olympische Spelen in Rio, vaak schermde in een hoofddoek die is gemaakt van dubbele Georgette stof. “Als dat weefsel nat is, wordt het erg zwaar en stug”, zo beschrijft Muhammad hoe het voelt als ze zweet onder haar hoofddoek. “Door de hoofddoek kon ik amper nog iets horen.”

Bovendien sloot de hoofddoek niet goed aan op haar uniform. Ze knoopte hem achteraan vast en stopte de voorste stukken weg onder haar kin. De overtollige stof stopte ze onder de schouderbandjes van haar sportbeha, zodat de hoofddoek goed bleef zitten onder haar schermmasker. “Dat klinkt misschien heel omslachtig, maar ik probeerde het al heel mijn sportcarrière lang op die manier op te lossen”, zegt ze.

Nike Duitse bokser Zeina Nassar.

Nike Duitse bokser Zeina Nassar.

Geen andere keuze

Het spreekt voor zich dat een traditionele hoofddoek en competitiewedstrijden niet goed samengaan. Maar Muhammad en andere moslimatletes hadden geen keuze. Het was een hele uitdaging om een hoofddoek te vinden die zich goed leende voor een bepaalde sport. “Ik had er enkele die ik gebruikte om te trainen, maar ik vond dat specifieke model niet meer in de winkel”, zegt Muhammad. Daarenboven brachten weinigen begrip op voor de hoofddoek. Ze zegt: “Op school had ik altijd een brief bij me waarin mijn lokale imam bevestigde dat ik veilig kon sporten met mijn hoofddoek aan. Mijn coaches moesten die brief altijd bij zich hebben.”

Met die informatie gingen de designers aan de slag om een prototype van een sporthoofddoek te ontwerpen. Dat prototype werd uitgetest door een resem verschillende atletes waaronder Amna Al Haddad en Zahra Lari, een gewichthefster en een kunstschaatsster uit de Verenigde Arabische Emiraten. Op basis van hun feedback ontwikkelden de ontwerpers de prototypes tot volwaardige hoofddoeken. En met het resultaat zijn de atletes meer dan blij: “Door de Nike Pro Hijab zal er meer worden gepraat over hoofddoeken en moslimatletes. Sporten zal toegankelijker worden”, zegt Muhammad. Voor Lari staat de Pro Hijab van Nike zelfs symbool voor emancipatie: “De Pro Hijab herinnert moslima’s eraan dat er geen rem staat op wat ze kunnen bereiken. Door Nike’s bijdrage aan de moslimgemeenschap gaat voor onze atletes een langverwachte droom eindelijk in vervulling.”

Verdeelde mening

Maar niet iedereen vindt het idee geslaagd. Sommigen vinden dat de sporthijab net “de onderdrukking van de vrouw in de hand werkt”, anderen menen dan weer dat Nike “geld wil kloppen uit de onderwerping van vrouwen”. Op het internet vragen wereldwijd mensen zich af of Nike als volgende stap ook burka’s zal maken en vinden dat het bedrijf vrouwen beter helpt door het juist niet op de markt te brengen.