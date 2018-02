Nike lanceert gloednieuw sneakerplatform dat zich enkel op vrouwen richt Timon Van Mechelen

28 februari 2018

16u01 0 Style Lange tijd waren sneakers een echte mannenaangelegenheid en nog steeds hebben heren een pak meer keuze dan vrouwen. Maar stilaan komt daar verandering in, met de komst van Nike Unlaced bijvoorbeeld. Een sneakerplatform voor vrouwen, waarop onder andere gepersonaliseerd stylingadvies en een uitgebreider aanbod aan vrouwenmaten wordt aangeboden.

Zo zal de Air Jordan I x Off-White Energy sneaker die op 3 maart in Europa gelanceerd wordt, voor het eerst ook beschikbaar zijn in vrouwenmaten. En er komen ook uniseksmaten voor alle Air Max en Air Force 1 sneakers. Nike wil door onder andere meer schoenen uit te brengen in vrouwenmaten het status quo in de sneakerwereld opheffen.

Onlangs lanceerde de Amerikaanse sportgigant ook al The 1 Reimagined-project, de eerste schoenencollectie van Nike die volledig ontworpen is door een 14-koppig vrouwelijk designcollectief. En eerder brachten ze de Nike Pro Hijab (een sporthoofddoek) uit en een plussize sportcollectie. In de toekomst wil het alleen nog maar meer van dit soort initiatieven lanceren. “De stijging van het aandeel vrouwen in het wereldje zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe ideeën, niet alleen voor vrouwen maar voor alle sneakerfans,” aldus Nike.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Nike Unlaced begint als een online platform op nike.com, maar tegen de zomer zullen er ook fysieke verkooppunten openen. Invloedrijke stylisten en andere creatievelingen uit New York, Parijs, Londen, Shanghai en meer zullen er onder andere stylingadvies op geven en hun favorieten uitkiezen.