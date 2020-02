Nike lanceert collectie voor Olympische Spelen, samen met 5 bekende ontwerpers Roxanne Wellens

De Olympische Zomerspelen komen eraan en dit keer vinden ze plaats in de Japanse hoofdstad Tokio. Ter ere van 's werelds grootste sportevenement creëerde Nike een gloednieuwe sportcollectie, samen met 5 bekende internationale ontwerpers.

Elke capsulecollectie bevat een paar goed met elkaar te combineren stuks, die ontworpen zijn door de populairste designers uit de modewereld van Tokio. De Japanse ontwerper Chitose Abe van het label ‘Sacai’ is daar een van. Ze breidt haar al gevestigde relatie met Nike uit met een collectie die de ‘schoonheid van beweging’ verkent. Haar bekende LD Wafel-sneakers zijn er alvast een onderdeel van.

Andere Japanse ontwerpers die meededen zijn Jun Takahashi van ‘Undercover’ en Yoon Ahn van het merk ‘Ambush’. Die laatste maakte een aantal kleurrijke unisex stuks, onder andere geïnspireerd op de anime- (manga) en Japanse motorbendecultuur. Takahashi baseerde zich op een Japanse vorm van basketbal waarbij hij de traditionele uniformen een eigenzinnige twist geeft via ventilatiesystemen.

Internationaal koos Nike voor Virgil Abloh van ‘Off-White’ en Matthew Williams van ‘Alyx’. Beide mannen zijn gevestigde waarden in de sportkledingwereld en ook in Japan worden hun creaties gesmaakt. Williams richtte zijn aandacht vooral op een luchtig jasje dat je ook in het dagelijkse leven kan dragen en Abloh maakte een lichtgewicht jas die het lichaam koelt. “Tokio is extreem warm in de zomer, dus ik wou graag een koelsysteem in deze jas te ontwikkelen”, verklaart Abloh in een interview met de Britse Vogue. Om dezelfde reden verving Nike de klassieke Flyknit voor een sportschoen die lichter is.

De capsulecollecties worden in juli gelanceerd, juist voor de Spelen plaatsvinden van 24 juli tot 4 augustus 2020 in Tokio.