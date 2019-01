Nike lanceert allereerste yogacollectie voor vrouwen en mannen TVM

09 januari 2019

11u11 0 Style We schreven We schreven vorige week nog dat yogakleren in de lift zitten en dat hebben ze ook bij Nike begrepen. De Amerikaanse sportgigant lanceert namelijk een eerste yogacollectie voor vrouwen en mannen.

Volgens Nike is er een geheim wapen dat vele topatleten – van basketters tot atleten – opnemen in hun sportprogramma: yoga. Om hen ook op dat vlak te kunnen voorzien, pakt het merk uit met verschillende initiatieven zodat sporters optimaal kunnen profiteren van hun yogasessie.

Eerst en vooral is er de sportcollectie die specifiek werd ontworpen voor yoga. Voor zowel vrouwen als mannen. Daarnaast biedt Nike nieuwe yogawork-outs aan in hun Training Club-app. De work-outs zijn opgedeeld per doel dat mensen willen behalen. Denk daarbij aan meer kracht, stabiliteit, uithouding of flexibiliteit.

Ryan Flaherty, Senior Director sportkledij bij Nike, geeft naar aanleiding van de collectie 5 redenen waarom elke atleet aan yoga zou moeten doen:

1. Door yoga komt het zenuwstelsel in rustmodus terecht, zo kun je zelfs tijdens een intense training rust vinden.

2. Van het verbeteren van je coördinatie tot je balans versterken, aan yoga doen heeft vele voordelen die alleen maar kunnen bijdragen aan betere prestaties op het sportveld.

3. Yoga heeft een positieve invloed op de doorbloeding en vermindert de hersteltijd, zodat je spieren zich veel effectiever kunnen herstellen en heropbouwen.

4. Yoga kan ook dienen als een vorm van stretching, al is het veel leuker dan klassieke stretchoefeningen.

5. Door yoga leer je je bekken beter beheersen, wat een belangrijke basiscomponent is voor eender welke sporter.

De collectie is vanaf nu beschikbaar in de winkel en op nike.com.