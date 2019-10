Nike krijgt vroeger dan verwacht nieuwe CEO mv

23 oktober 2019

16u12

Bron: gq 0 Style Dinsdagmorgen kondigde Kevin Plank van sportmerk Under Armour aan er de brui aan te geven en niet veel later liet ook Mark Parker van Nike weten dat hij zijn stokje doorgeeft in januari 2020. Een opvallende beslissing, want Nike gaf dit jaar nog aan dat Parker tot na 2020 CEO zou zijn.

Parker was al sinds 2006 CEO van Nike en die periode was niet onbesproken. Eerder dit jaar namen verschillende mensen ontslag omdat het er guur aan toe zou gaan binnen de wandelgangen van het bedrijf. The New York Times berichtte dat kaderleden vaak openlijk vrouwen beoordeelden, dat er aan genderdiscriminatie gedaan werd en dat in beide bedrijven een teambuilding weleens kon eindigen in een stripclub.

Nike maakte dinsdag ook al een vervanger voor Parker bekend, John Donahoe neemt het stokje over. Hij werkt al sinds 2014 voor het bedrijf en wordt nu dus gepromoveerd tot CEO. “Ik verheug mij erop om John te verwelkomen in het team”, laat Parker weten in een statement. “Zijn expertise in digital commerce, technologie, leiderschap en global strategy maken hem samen met zijn goede relatie met het merk de geschikte persoon om het bedrijf digitaal te transformeren.” De aankondiging komt als een verrassing, zeker nadat Nike had aangegeven dat Parker tot na 2020 CEO zou blijven. Al gaf Parker in een interview met CNBC aan dat de schandalen niets met het feit dat hij niet langer CEO zal zijn te maken hebben.

In een bericht aan alle werknemers schreef hij het volgende: “Ik ga nergens heen. Ik ben niet ziek. Er zijn geen problemen die ik achterhoud. Ik geloof dat we het best als bedrijf kunnen groeien door een nieuw talent aan ons team toe te voegen dat al jaren deel uitmaakt van de Nike-familie.”

Bij Under Armour neemt Patrik Frisk, de huidige COO van het bedrijf, de rol van CEO op zich vanaf januari 2020.