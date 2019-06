Nike krijgt lof voor het gebruik van plussize mannequins Liesbeth De Corte

06 juni 2019

12u20 3 Style Langzaam maar zeker raakt plussize ingeburgerd in de modewereld. Dat wil zeggen: steeds meer modehuizen kiezen voor modellen met een maatje meer. Maar de paspoppen in de winkels zijn vaak nog graatmager. Daarom heeft het sportmerk Nike in zijn flagshipstore enkele mannequins gebruikt die wél realistisch zijn.

Nike heeft zijn flagshipstore in Londen een heuse make-over gegeven, en sinds kort zijn de deuren van de winkel opnieuw geopend. Wat meteen opvalt? Je ziet er allemaal verschillende paspoppen, in alle maten en vormen. Zo zijn er ook plussize mannequins én mannequins met beenprotheses. Dat is duidelijk een stap in de goede richting. Zeker als je weet dat de gemiddelde paspop 1,8 meter groot is, een wespentaille én knappe vormen heeft.

In 2017 heeft Nike voor het eerst kledingstukken voor sportieve dames met een maatje meer gelanceerd. Dat was in samenwerking met een aantal plussize bloggers en fashionista’s zoals Chloe Elliott. Momenteel gaan de collecties van het sportmerk tot maat 56.

De eerste reacties zijn alvast lovend. “Het is belangrijk dat vrouwen zien dat alle maten fit en gezond kunnen zijn”, klinkt het op Instagram. “Tot nu toe zijn we volledig gebrainwasht. Veel mensen denken dat slank gezond is, terwijl we er bij zwaardere vrouwen meteen vanuit gaan dat ze ongezond zijn. Deze stap van Nike is daarom echt fantastisch.”

Nike is niet het eerste merk dat realistische paspoppen gebruikt. Eerder gaf Missguided ook al het goede voorbeeld. Zij gebruiken sinds 2016 een heleboel verschillende mannequins, met allerlei huidskleuren, maar ook met striemen, sproeten en de aandoening vitiligo.