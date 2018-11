Nike kondigt net op tijd voor de feestdagen een eerste samenwerking met Carhartt WIP aan TVM

21 november 2018

12u18 0 Style Nike en Carhartt WIP slaan de handen in elkaar en lanceren een nieuwe sneakercollectie, die Nike’s iconische Air Force 1 silhouettes combineert met de kenmerkende kwaliteitsvolle stoffen waar Carhartt WIP bekend om staat.

Carhartt Work In Progress (WIP), opgericht in 1989, gebruikt de stoffen van de originele Carhartt werkkleding maar verfijnt en past die aan naar kledingstukken die in het dagdagelijkse leven gedragen kunnen worden. Voor deze samenwerking met sportgigant Nike gebruikten ze opnieuw die materialen, maar dan op sneakers. Zo werden de modellen Air Force 1 Low, Vandal Supreme High, Air Force 1 Low Utility en de Air Max 95 in een nieuw jasje gestoken.

De collectie is vanaf 6 december en dus ruim op tijd voor de feestdagen beschikbaar via de webshop van Nike, de SNEAKRS-app en een geselecteerd aantal winkels. Wel model wil jij in huis halen?