Nike, H&M en andere merken lanceren nostalgische ‘Stranger Things’-collecties Timon Van Mechelen

16 juni 2019

11u28 1 Style Binnen minder dan een maand verschijnt het derde seizoen van cultserie ‘Stranger Things’ op Netflix, en die gelegenheid grijpen heel wat merken aan om een collectie te lanceren als ode aan de serie. Van Nike en H&M tot Ikea en Pull & Bear.

Nike x Stranger Things

In de Netflix-serie die zich afspeelt in 1985 zien we heel wat sneakers van Nike voorbijkomen. De collectie die de Amerikaanse sportgigant deze week voor het eerst teasde, bevat sneakers maar ook joggingbroeken en T-shirts. Allemaal in dezelfde retro-sfeer als waarin de serie zelf baadt. Als we de teaser van Nike mogen geloven, zullen klassiekers als de Cortez, Blazer en Tailwind centraal staan. Sneakers die anno 2019 nog steeds heel populair zijn, maar hun oorsprong kennen in de jaren 80.

De collectie is verkrijgbaar vanaf 27 juni.

Pull & Bear x Stranger Things

Spaanse keten Pull & Bear lanceerde een tijdje geleden al een ‘Stranger Things’-collectie, maar de meeste kledingstukken zijn (gelukkig) nog allemaal te koop. De collectie bestaat uit truien, T-shirts en sokken met verschillende teksten en afbeeldingen over en uit de serie op. Voor zowel mannen als vrouwen.

De collectie is online en in de winkels te koop.

Ikea x Stranger Things

Ook meubelgigant Ikea speelt slim in op het succes van de Netflix-serie. De Zweden wilden naar eigen zeggen de ‘iconische woonkamers van de meest geliefde families aller tijden tot leven wekken’. Ze gingen daarvoor op zoek naar spullen uit de eigen stal die een gelijkenis vertonen met die uit de series. Vervolgens rolde er een inspiratielijst uit, waarmee iedere fan zijn eigen filmset thuis kan creëren. Zo bouwden ze de woonkamer van Homer Simpson na, die van Monica Geller uit ‘Friends’ én die van Joyce Byers of Winona Ryder uit ‘Stranger Things’. Inclusief kerstverlichting en het handgetekende alfabet op de muur.

Voorlopig is de volledige namaak-serie uitsluitend verkrijgbaar in de Verenigde Arabische Emiraten, maar als je zelf goed kijkt naar de foto’s zijn er heel wat meubelitems die je ook in de winkels in ons land kunt kopen.

H&M x Stranger Things

Ook die andere Zweedse keten H&M is een samenwerking aangegaan met Netflix voor een een capsulecollectie gebaseerd op de Hawkins Community Pool en bevat een op ‘Stranger Things’ geïnspireerde collectie kledij, zwemkleding en accessoires voor zowel vrouwen als mannen. Enkele stukken uit de lijn zullen ook daadwerkelijk te zien zijn in het derde seizoen van de serie en bovendien speelt Dacre Montgomery (Billy Hargrove in ‘Stranger Things’) de hoofdrol in de campagnebeelden.

De collectie is online en in de winkels van H&M te koop.

Het derde seizoen van de serie gaat op 4 juli in première. Bekijk hieronder alvast de trailer: