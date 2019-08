Nike gaat abonnement voor schoenen lanceren: “Die trend zal zich alleen maar verderzetten” MM

16 augustus 2019

05u00 0 Style Aan maandelijkse bedragen voor telecom, muziek of maaltijdboxen zijn we intussen gewend, maar nu gaat sportgigant Nike zelfs zijn kinderschoenen 'verabonnementiseren'. De goedkoopste formule kost 20 dollar per maand, de duurste 50. Voor dat geld heeft zoon- of dochterlief elke maand een vers paar sneakers.

De 'Nike Adventure Club', zo heet de nieuwe abonnementsformule van Nike in de Verenigde Staten. Ouders die intekenen, krijgen vier (20 dollar per maand), zes (30 dollar) of twaalf paar sneakers (50 dollar) per jaar, te kiezen uit honderd verschillende modellen van Nike of dochteronderneming Converse. Handig als je groeiende voeten hebt, zoals het geval is bij het doelpubliek van 2- tot 10-jarigen.

Voor de sportkledinggigant moet de nieuwe aanpak op de kinderschoenenmarkt, in de VS goed voor 9 miljard euro per jaar, een antwoord bieden op de toenemende concurrentie van onder meer Adidas. Of het systeem ook in Europa uitgerold zal worden, is nog niet duidelijk, maar Nike steekt z'n ambitie niet onder stoelen of banken. Ook voor hardlopers die veel trainen, ziet het bedrijf wel heil in een soortgelijke formule.

Netflix & Spotify

Waar abonnementen zich tot een decennium geleden nog tot een aantal specifieke producten of diensten beperkte, is het gamma de laatste jaren steeds breder geworden. Denk aan Netflix en Spotify en de maaltijdboxen die aan huis geleverd worden, maar er zijn ook start-ups die jeans, scheermesjes of wijn verkopen via abonnementsformules.

Een bevraging uit 2018 bij 11.000 Europese huishoudens, uitgevoerd door het ING Economisch Bureau, toonde al hoe groot de impact van al die subscripties is op onze portefeuille. Gemiddeld vloeit 5% van al onze bestedingen naar abonnementen, goed voor zo'n 130 euro per maand. Jaarlijks is de Europese markt voor digitale abonnementen (zoals muziek en video) goed voor liefst 30 miljard euro. Hoe jonger het doelpubliek, des te groter het groeipotentieel. "Die abonnementisering zal zich alleen maar verderzetten", meent ING-econoom Steven Trypsteen. "In het geval van Nike, met schoenen waar kinderen voortdurend uitgroeien, lijkt die stap heel logisch."

Terugsturen

De voordelen voor de klant zijn legio, zegt Trypsteen nog. "Bij een vaatwasmachine met een pay per wash-formule vermijd je bijvoorbeeld de grote initiële aanschafkost en kan je, net als bij software, een update krijgen." Ook mooi meegenomen - al geldt dat niet voor de sneakers - is dat je niet langer overstelpt wordt met allerlei keuzes. "'Ontzorging' is belangrijk geworden. Consumenten appreciëren het als keuzes voor hen gemaakt worden."

Uiteraard hebben ook de bedrijven ermee te winnen: abonnementen zorgen voor een voorspelbare cashflow, leveren door de langdurige klantencontacten veel data op en bieden in sommige gevallen ook een verzekering tegen grondstoffenschaarste. "Als je geen lampen verkoopt, maar licht, blijven de grondstoffen in eigen handen. In tijden van schaarste zie je die evolutie richting een product als dienst heel goed", zegt Trypsteen. Zo krijgen leden van de Nike Adventure Club de mogelijkheid: ze kunnen de afgedragen schoenen houden of terugsturen.

Kluwen

Of we daar allemaal blij van moeten worden? Nu al lijkt er bij sommige consumenten een soort moeheid te zijn over het onoverzichtelijke kluwen aan abonnementen waar je niet altijd even makkelijk van afgeraakt. "Het gevaar bestaat inderdaad dat je snel even voor '10 euro in de maand' kiest, terwijl de kostprijs op termijn wel aandikt", beaamt Trypsteen.

Retailexpert Jorg Snoeck (RetailDetail) meent dat de trend deel uitmaakt van een veranderend bestedingspatroon. Hij geeft aan dat vandaag vooral de allergrootste bedrijven - ook Ikea experimenteert met het verhuren van meubels aan een maandelijks tarief - abonnementen ontdekken. "Dat is geen toeval. Steeds meer consumenten keren zich tegen de 'meer-cultuur' en de wegwerpmaatschappij." (MM)