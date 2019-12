Nike brengt zwemcollectie met hijab uit Margo Verhasselt

11 december 2019

Zeggen dat diversiviteit en inclusiviteit in trek zijn in de modewereld is een understatement. Dat hebben ze ook bij sportgigant Nike begrepen. Begin dit jaar gingen ze voor het eerst aan de slag met paspoppen met een maatje meer, beperkingen of een andere huidskleur. En nu gaat het merk nog een stapje verder: ze brengen een zwemcollectie uit die bestaat uit volledig bedekkende stuks zoals leggings, hijabs en bodysuits.

In 2017 bracht het merk al een Nike Pro Hijab uit waarop heel wat positieve reacties kwamen. Dat was meteen ook de aanzet voor deze nieuwe lijn die uit vier stuks bestaat. En die nieuwe collectie van Nike krijgt de naam Victory Swim en focust op inclusiviteit. Met de nieuwe lijn hoopt het merk in te spelen op de noden van alle vrouwen, en niet alleen die van moslima’s: “Veel vrouwen zullen enthousiast zijn over deze collectie”, klinkt het bij het merk. Het idee voor de lijn kwam er bij het merk omdat heel wat vrouwen dagelijks belemmerd worden bij het kiezen van badkleding.

“Ik werk al dertig jaar bij Nike en heb me altijd gericht op hoe we vrouwen in de sportwereld kunnen promoten. Voor mij was dit één van die belangrijke doorbraakmomenten. Zwemmen is een sport die je je hele leven kunt uitoefenen, en om verhalen te horen over vrouwen die op hun dertiende of veertiende moesten stoppen omdat ze niet de juiste kleding hadden om te dragen - dat raakte mijn hart en inspireerde me voor dit idee”, vertelt de creatieve directeur van Nike Martha Moore aan de Britse Vogue.

De Nike Victory Swim-collectie is vanaf 1 februari 2020 verkrijgbaar via geselecteerde Nike-winkels en via de webshop.