Nieuwe trend: verlovingsring met ‘zout en peper’ Liesbeth De Corte

16 november 2018

10u04 0 Style Een goud- of zilverkleurige band met een knoert van een diamant: zo ziet de klassieke verlovingsring eruit. Niets mis mee, maar anno 2018 mag het al eens wat specialer zijn. De nieuwste trend? Een ‘salt and pepper’ ring.

Het trouwwereldje is de laatste jaren veel veranderd. In plaats van een huwelijk in een kerk en een of andere feestzaal, dromen bruidjes in spe nu van een Pinterestwaardige ceremonie. De witte trouwjurk moet plaats ruimen voor pittige korte kleedjes of jumpsuits, en ook verlovingsringen zijn een tikje anders.

In plaats van een klassieke diamant duikt de ‘salt and pepper’ variant steeds vaker op. Wij zagen hem al passeren tijdens onze uitgebreide scrolbeurten op Pinterest en Instagram, en ook lifestylemagazine PureWow merkte de trend op. In tegenstelling tot een schitterende diamant, is deze verre van perfect of zuiver. Het heeft een donkerdere kleur, met zwarte en witte spikkels. Het gevolg? Jouw diamant is uniek en een tikje goedkoper dan de shiny klassieker.

Klinkt dat jou als muziek in de oren? Wij zochten alvast enkele exemplaren waar jij of je vriendin uitbundig “Ja” op zal zeggen.

1. Amé fine jewelry, € 1.085

2. Etsy, € 848,67

3. Stavros, € 4.180

4. Jenny Kwon, € 1.565

5. Nico Ring, € 3.246

6. Elke van Herck, € 1.525