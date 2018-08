Nieuwe sportbeha van Reebok past zich aan aan jouw work-out Liesbeth De Corte

08 augustus 2018

10u48 0 Style Een grote uitdaging voor de sportende vrouw? Behalve de hartslag ook nog eens die boezem onder controle houden. In de strijd tegen de zwaartekracht is een goede sportbeha is dan ook een must, en de nieuwe PureMove Bra van Reebok klinkt alvast veelbelovend.

"De bh is de eerste in zijn soort, die zich dankzij technologische snufjes aanpast aan je bewegingen en de nodige steun en controle biedt", zo beschrijft het sportmerk z'n nieuwe paradepaardje. Meer dan drie jaar heeft het geduurd om de beha te ontwerpen, maar samen met de University of Delaware is Reebok er in geslaagd.

Het bijzondere daaraan is dat ze een soort gel, die STF (Sheet Thickening Fluid) wordt genoemd, gebruikt hebben om een nieuwe stof te ontwikkelen. STF is - simpel gezegd - een goedje dat vloeibaar is als je stilstaat, maar vanaf dat je intenser gaat sporten, wordt de substantie hard en stijf. Met andere woorden: hoe sneller en heviger je beweegt, des te meer steun je krijgt van je beha. Maar als je stilstaat, heb je niet het gevoel dat je boezem gevangen zit in een harnas.

De PureMove Bra is pas online te koop vanaf 17 augustus, maar Reebok heeft nu al de eerste beelden vrijgegeven met onder meer topmodel Gigi Hadid en 'Game of Thrones'-actrice Nathalie Emmanuel. Ook fijn om te weten: de sportbeha zal beschikbaar zijn in 10 verschillende maten, van XS tot XXL en kost € 59,95. Vanaf 30 augustus is het model wereldwijd verkrijgbaar in enkele geselecteerde winkels.