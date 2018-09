Nieuwe sneakers nodig? Dit zijn de trends voor dit seizoen David Devriendt

09 september 2018

16u16 0 Style De grote rage is wat gaan liggen, maar sneakers zijn onmisbaar in elke garderobe. NINA was op Bread&&Butter in Berlijn, de grootste streetwearbeurs ter wereld, en spotte de nieuwigheden en de collabs van dit najaar. Laat je inspireren!

Fluo

De neonkleuren zijn weer helemaal terug en flashen meer dan ooit. Niet alleen op de catwalk (Balmain, Sonia Rykiel, Balenciaga ...) maar ook in de nieuwste sneakerreleases. Het opvallendst is de knaloranje Pampa Hi Back van Palladium, maar ook de Falcon W van Adidas (met Kylie Jenner als gezicht), de Aztrek van Reebok en de Hypergel-Lyte van Asics Tiger zijn niet direct subtiel te noemen. Alle drie de modellen hebben een colorway met felroze en blauw, gecombineerd met wit. Noem het gerust dé kleurencombinatie van deze herfst!

Falcon W Adidas Originals € 99,95

Reebok Aztrek € 99,95

Workwear

Laat je dit seizoen gerust inspireren door vuilnismannen, wegenwerkers en bouwvakkers. Alle referenties naar workwear zijn superhot. Van reflecterende materialen tot signalisatiesymbolen. Zo heeft de Puma SEGA RS-O (helemaal uitverkocht) op zijn middenzool een motief van afzetlint en zijn rood is de waarschuwingskleur bij uitstek. Ook de Palladium Pampa Hi Back in het knaloranje past perfect in deze trend en doet denken aan het oranje plunje van havenarbeiders.

Palladium Pampa € 99,95

Deconstructie

Of simpel gezegd: iconische sneakermodellen worden uit elkaar gehaald en op een nieuwe manier tot een nieuwe schoen 'geplakt'. Nike is daarin een koploper. Voor hun nieuwe Air Force 1 Jester haalden veertien vrouwelijke Nike-ontwerpers de Air Jordan en Nike Air Max uit elkaar, gebruikten ze de interessante stukken eruit en riepen ze een originele creatie in het leven. Zo lieten ze de swoosh, het bekende Nike-vleugeltje, ook deels over de zool lopen. Het lederen materiaal past dan weer in de trend van duurzaamheid, waarbij ook sneakers langer moeten meegaan. Speciaal voor Bread&&Butter zijn er twee nieuwe colorways: Orange Peel (fluo) en Olive Canvas.

Nike Air Force 1 Jester € 129,95

Hydrodripping

Deze techniek wordt ook wel water transfer printing genoemd en vindt zijn oorsprong in de autowereld, waar het onder meer gebruikt wordt om velgen mee te bedrukken. Nu pakt Nike er als van de eersten mee uit in de sneakerbranche. Hoe het werkt? In een bad van water is een bepaalde print verwerkt. Als je daarin een sneaker dompelt, neemt die dat motief over. Het nieuwe dip-dying! Ook die techniek blijft trouwens superhot en zagen we onder meer opduiken bij Fila (die zelfs hun witte sokken in een kleurbadje stopten).

Gelspikkels

Asics Tiger is bekend voor het gebruik van gel in hun zolen, voor meer comfort en gemak. Nu gaan ze een stapje verder met de HyperGEL-lyte, een specifieke techniek waarbij de gel zich manifesteert als minispikkeltjes en dat zorgt voor een leuk grafisch effect. Speciaal voor Bread&&Butter brachten ze de schoen uit in een retro-colorway met blauw en fuchsia.

Asics Tiger Hypergel-Lyte € 129,95

Customizing

Je sneaker pimpen is niet nieuw meer, maar blijft wel superhot. Op Bread&&Butter in Berlijn had werkelijk elke stand (Vans, Reebok, Nike, Converse ...) een workshopatelier waar je zelf aan de slag kon met veters, stiften, glitters, werkelijk alles, om het paar van jouw dromen zelf te maken. Zeker in deze Instagramgekke tijden waar opvallen de boodschap blijft, zal deze trend nog lang niet verdwijnen.

Coole collabs

Ook in de sneakerwereld sluiten merken graag vriendschap met andere merken. Dit seizoen kijken ze daarbij vooral naar de entertainmentsector. Vooral bij Puma zijn ze daar gek op. Eerder gingen ze voor hun RS-0 te rade bij gameconsolegigant SEGA, daarna de Japanse intstrumentmaker Roland en op Bread&&Butter lanceerden ze hun collab met Polaroid. De tong van de sneaker is helemaal gehuld in de kleuren van het logo van het Amerikaanse instantfotografiemerk.

Puma x Polaroid RS-0 € 105

Retro

Geen verrassing hier, de jaren 90 en 80 domineren al een tijdje het straatbeeld. En daar komt nog niet meteen verandering in, zo bleek in Berlijn. Een van de meest gespotte schoenen aan de voeten van de vrouwen die er rondliepen, waren de Buffalo's in alle kleuren. En ook Superga heeft sneakers met een duizelingwekkende plateauzool. Verder veel sneakers geïnspireerd op modellen uit de nineties en eighties zoals de Falcon W van Adidas Originals, de Aztrek van Reebok en de RS-0 van Puma.

Superga 2802 € 119,95

