Nieuwe shopadresjes in eigen land voor wie de brug maakt Timon Van Mechelen

02 november 2018

09u58 0 Style Elke dag openen in ons land wel nieuwe winkels. Zo kunnen Gentenaren nu ook de kleren van streetwearmerk Arte shoppen in hun eerste boetiek in de Arteveldestad. In Antwerpen zijn dan weer de deuren opengegaan van dat andere Belgische merk Wearable Stories . Een overzichtje.

1. Fabienne Chapot in Antwerpen

Het Amsterdamse label Fabienne Chapot gaat voor het eerst de grens over met een fysieke winkel. Het modemerk dat bekend staat om zijn uitgesproken kleurgebruik en inventieve prints, heeft zijn intrek genomen in een pand in de Antwerpse binnenstad. In de winkel wordt de hoofdlijn van Fabienne Chapot verkocht naast schoenen, tassen en andere accessoires.

Schrijnwerkersstraat 20, 2000 Antwerpen. Meer info: fabiennechapot.com.

2. Numéro A in Gent

Numéro A is de nieuwe multi-brand modewinkel van Anne Depoorter, pal in het centrum van Gent. Vooral liefhebbers van high-end modemerken zoals 3.1. Phillip Lim, Ganni, Roseanna, Ulla Johnson en Maryam Nassir Zadeh komen er aan hun trekken. Wie graag persoonlijk stylingadvies krijgt, kan ook een privéafspraak maken.

Vlaanderenstraat 64, 9000 Gent. Meer info: numeroa.be.

3. Wearable Stories in Antwerpen

Na Hasselt, heeft de Belgische Loredana Falone nu een tweede winkel van haar merk Wearable Stories in Antwerpen geopend. Het label staat voor tijdloze, elegante vrouwelijke silhouetten met speciale aandacht voor het productieproces. Zo staat Falone op een transparant productieproces waarin gestreefd wordt naar de meest duurzame opties. Zowel op het vlak van materialen als de ateliers over heel de wereld waar de items gemaakt worden.

Everdijstraat 30, 2000 Antwerpen. Meer info: wearable-stories.com.

4. Tiffanys in Sint-Martens-Latem

Ter ere van de 50ste verjaardag van multimerkenwinkel Tiffanys, is er een nieuw verkooppunt opengegaan in Sint-Martens-Latem. In de winkel koop je kleding van meer dan 250 Belgische en internationale merken zoals Baum Und Pferdgarten, Champion, Denham, Essentiel Antwerp, Napapijri, Veja en Rains. De nieuwe boetiek verkoopt enkel dameskledij.

Kortrijksesteenweg 39, 9830 Sint-Martens-Latem. Meer info: dressedbytiffanystrent.be.

5. Arte in Gent

Arte, het streetwearmerk dat Antwerpenaar Bertony Da Silva oprichtte in 2009, heeft een eerste winkel geopend in Gent. Na het succes van de flagshipstore in zijn thuisstad, was het nu tijd voor een uitbreiding naar een tweede Belgische stad, vond hij. Sinds de start vormen grafische vormgeving en andere visuele kunsten de basis van de collecties. Voor deze gelegenheid en naar analogie met de Arte Antwerp items, zijn er nu ook ‘Arte Ghent’-shirts verkrijgbaar in de nieuwe winkel. De T-shirts zijn beschikbaar in drie kleuren: geel, paars en groen, per stuk betaal je € 60.

Kortedagsteeg 2, 9000 Gent. Meer info: arte-antwerp.com.

6. Flash Shop in Antwerpen

Vanaf 2 november tot 30 december vindt de vierde editie van Flash Shop plaats, een tijdelijk winkelconcept dat onderdak biedt aan een verzameling design- en lifestylemerken, samengesteld door Lana Scatorchia van The Collector’s House. Vooral wie op zoek is naar een origineel cadeau om te geven met de feestdagen doet er goed aan om eens langs de pop-up te passeren. Je vindt er onder andere items van A N N A + N I N A, Mieke Dierckx en Johny be good.

Kloosterstraat 23, 2000 Antwerpen. Meer info: flashshop.be.